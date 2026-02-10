मुंबई

मुंबईत हिट अँड रनची घटना! कारचालकाने इमारतीखाली खेळणाऱ्या चिमुकल्याला गाडीसोबत फरफटत नेले अन्...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश

Mumbai Hit And Run: मुंबईत हिट अँड रनची घटना घडली आहे. भरधाव वेगात आलेल्या कारच्या धडकेत इमारतीखाली खेळणाऱ्या चिमुकल्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Malad Dindoshi Hit And Run

Malad Dindoshi Hit And Run

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील मालाड येथे हृदयद्रावक घटना घडली आहे. भीषण रस्ते अपघातात निष्पाप चार वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे मुलाच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलं असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
crime
accident
accident news
Mumbai
accident death
accident case
accident news today

Related Stories

No stories found.