मुंबईत हिट अँड रनची घटना! कारचालकाने इमारतीखाली खेळणाऱ्या चिमुकल्याला गाडीसोबत फरफटत नेले अन्...; पालकांचा मन हेलावणारा आक्रोश

मुंबई : मुंबईतील मालाड येथे हृदयद्रावक घटना घडली आहे. भीषण रस्ते अपघातात निष्पाप चार वर्षांच्या मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे मुलाच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलं असून परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील मालाड पूर्वेकडील निलयोग विराट इमारत परिसरात हिट अँड रनची घटना घडली आहे. भरधाव वेगाने आलेल्या इनोव्हा क्रिस्टा कारने चार वर्षांच्या लक्ष्यला जोरदार धडक दिली. त्यांनतर कारचालक घटनास्थळावरून फरार झाला. या घटनेत लक्ष्य गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.नेमके काय घडले?मुंबईतील मालाड पूर्वेत निलयोग विराट इमारतीत राहणाऱ्या सिंग कुटुंबाच्या घरात नुकताच (५ फेब्रुवारी) रोजी लग्न सोहळा पार पडला. त्यांनतर ७ तारखेला सकाळच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. सर्व कुटुंब घरी असताना लक्ष्य सिंग (वय ४) इमारतीखाली खेळत होता. याचवेळी एक इनोव्हा क्रिस्टा कार भरधाव वेगाने येत निष्पाप चार वर्षाच्या मुलाला धडक दिली. त्यानंतर कारचालकाने अपघाताची माहिती इमारतीच्या सुरक्षा रक्षकाला देऊन तो घटनास्थळावरून पळून गेला..दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असता अपघातातील आरोपीला जामीन देण्याची तयारी सुरू होती. परंतु ही माहिती मिळताच सिंग कुटुंबासह नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेत आरोपीला जामीन देण्यापासून रोखले..मृत लक्ष्यचे वडील जयप्रकाश सिंग यांनी सांगितले की, "अपघातानंतर जर कारचालकाने माझ्या मुलाला तात्काळ रुग्णालयात नेले असते, तर कदाचित आज तो जिवंत असता." त्यांनी पुढे सांगितले की आरोपीचे त्या इमारतीत पार्किंग असले तरी तो प्रत्यक्षात दुसऱ्याच ठिकाणी राहत होता..मुंबईकरांसाठी मोठी बातमी! नवं मेट्रो स्टेशन सुरू होणार; अंधेरी ते मानखुर्द मेट्रो लाईन कशी असणार? जाणून घ्या मार्ग आणि स्टेशन्स....त्याचबरोबर जयप्रकाश सिंग यांनी गंभीर आरोप करत सांगितले की, कारचालकाने केवळ धडक दिली नाही, तर त्यांच्या चार वर्षांच्या निष्पाप मुलाला काही अंतर गाडीसोबत ओढत नेले. ही थेट हिट अँड रनची घटना असून आरोपीवर कठोरात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण असून, निष्पाप बालकाच्या मृत्यूने संपूर्ण शहर हादरले आहे.