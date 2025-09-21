मुंबई

Navi Mumbai Crime: 17 वर्षीय मुलीचा लग्नास नकार, व्यक्ती संतापला, रागात घरात घुसला अन्...; नको ते घडलं!

Crime News: लग्नासाठी नकार दिल्यामुळे एका व्यक्तीने १७ वर्षीय मुलीची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

खारघर : नवी मुंबई येथे तळोजामध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. लग्नासाठी नकार दिल्यामुळे एका व्यक्तीने १७ वर्षीय मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून याप्रकरणातील आरोपीला तळोजा पोलिसांनी अटक केली आहे.

Crime Against Girl

