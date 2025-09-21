Navi Mumbai Crime: 17 वर्षीय मुलीचा लग्नास नकार, व्यक्ती संतापला, रागात घरात घुसला अन्...; नको ते घडलं!

खारघर : नवी मुंबई येथे तळोजामध्ये धक्कादायक घटना घडली आहे. लग्नासाठी नकार दिल्यामुळे एका व्यक्तीने १७ वर्षीय मुलीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून याप्रकरणातील आरोपीला तळोजा पोलिसांनी अटक केली आहे..प्रकरण काय?तळोजामध्ये एका ४५ वर्षीय व्यक्तीने त्याच्या मित्राच्या १७ वर्षीय मुलीची कथितपणे हत्या केल्याची घटना घडली आहे. अटक करण्यात आलेल्या आरोपीने मुलीच्या कुटुंबाशी असलेल्या दीर्घकालीन आर्थिक आणि वैयक्तिक वादातून हे कृत्य केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Pooja Khedkar: आयएएस खेडकरचे कुटुंब अडचणीत! अंगरक्षकाला अटक; आई-वडील अद्याप फरार.तथापि, स्थानिकांनी केलेल्या दाव्यानुसार, आरोपी आणि मृत मुलीचे वडील एकेकाळी जवळचे मित्र होते. काही वर्षांपूर्वी आरोपीने त्याच्या मुलाचे लग्न त्याच्या मित्राच्या मुलीशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु जेव्हा मुलगी १७ वर्षांची झाली तेव्हा तिच्या वडिलांनी कथितपणे माघार घेतली आणि मुलगा बेरोजगार आणि मद्यपी असल्याचा आक्षेप घेतला. यामुळे आरोपीचा अपमान झाल्याचे सांगितले असून आरोपीने धक्कादायक कृत्य केल्याचे म्हटले आहे..दरम्यान, तळोजा येथील आसावरी सोसायटीमध्ये शुक्रवारी (ता. १९) एका १७ वर्षीय मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. मोहम्मद अयुब साहिल मिस्त्री (वय ४४) असे आरोपीचे नाव असून, त्याला तळोजा पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीच्या मुलाला मृत मुलीशी लग्न करायचे होते, पण मुलीच्या कुटुंबीयांनी लग्नाला नकार दिला. यामुळे संतापलेल्या आरोपीने मुलीच्या डोक्यात आणि गळ्यावर तीक्ष्ण हत्याराने वार करून तिची हत्या केली..Thane Crime: ...माझ्या सोबत येतेस का! मार्केटमध्ये महिलेसोबत धक्कादायक कृत्य, जमावानं मद्यपीला शिकवला धडा! .ही घटना घडली तेव्हा मुलगी घरी एकटीच होती. आरोपी हा मुलीच्या कुटुंबाच्या परिचयाचा असल्यामुळे तिने त्याला घरात घेतले. पोलिसांनी २४ तासांच्या आत आरोपीला अटक केली. दरम्यान, या घटनेनंतर अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याची अफवा पसरली होती; मात्र ती खोटी असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.