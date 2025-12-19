Manikrao Kokate case: माणिकराव कोकाटेंना अद्याप अटक नाही, मध्यरात्री काय घडलं? डॉक्टरांनी काय सांगितलं?

माणिकराव कोकाटे प्रकरणात आज दोन प्रमुख घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. एकीकडे मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात त्यांची वैद्यकीय तपासणी सुरू असून, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी होत आहे..लीलावती रुग्णालयात माणिकराव कोकाटे यांची सकाळी डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनानुसार एंजिओग्राफी करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मेडिकल रिपोर्ट तयार होईल. त्यानंतर डॉक्टर त्यांच्या पुढील उपचारांची दिशा ठरवतील किंवा डिस्चार्ज करण्याबाबतचा निर्णय घेतील. एंजिओग्राफीचा अहवाल आल्यानंतरच डॉक्टर आणि नाशिक पोलीस पथक यांच्यात चर्चा होऊन कोकाटे यांच्यावर कायदेशीर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल..अटकेची प्रक्रिया पुढे सरकणाररुग्णालय प्रशासनाने कोकाटे यांच्या वैद्यकीय स्थितीबाबतची माहिती नाशिक पोलिसांना दिल्यानंतरच अटकेची प्रक्रिया पुढे सरकणार आहे. सध्या कोकाटे यांची प्रकृती स्थिर करण्यावर भर देण्यात येत असल्याने पोलीस पथक मुंबईतच थांबले आहे. मेडिकल रिपोर्टवरून डॉक्टरांनी डिस्चार्जला हिरवा कंदील दिल्यास ताब्यात घेण्याची कारवाई होऊ शकते..Manikrao Kokate: १९९६ चा खटला… दिवंगत बापासाठी मुलगी लढली अन् न्याय मिळून दिला, माणिकराव कोकाटेंविरोधात लढलेल्या ॲड. अंजली दिघोळे....सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणातील शिक्षेला स्थगितीदुसरीकडे, मुंबई उच्च न्यायालयात कोकाटे यांनी सदनिका गैरव्यवहार प्रकरणातील शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. आज न्यायमूर्ती आर. एन. लद्धा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होत आहे. कोकाटे यांना अटकेपासून अंतरिम दिलासा मिळेल की नाही, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंतीबुधवारी कोकाटे यांचे वकील ॲड. अनिकेत निकम यांनी तातडीची सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून आजच्या सुनावणीसाठी प्रकरण निश्चित केले होते. कोर्टाचा आजचा निकाल कोकाटे यांच्या राजकीय भवितव्यावर परिणाम करणारा ठरू शकतो. जर अंतरिम संरक्षण मिळाले नाही तर अटकेची प्रक्रिया वेग घेऊ शकते..दोन वर्षांच्या शिक्षेसह अटक वॉरंट जारीया प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने कोकाटे यांना दोन वर्षांच्या शिक्षेसह अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्यानंतर त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असून, तो स्वीकारला गेला आहे. आजच्या वैद्यकीय आणि न्यायालयीन घडामोडींमुळे कोकाटे यांच्या भविष्याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दोन्ही ठिकाणच्या निर्णयानंतरच पुढील स्थिती स्पष्ट होईल..Manikrao Kokate: फसवणूक, रम्मी व्हिडीओ, वादग्रस्त वक्तव्य अन् कोर्टाचा दणका! माणिकराव कोकाटेंचा राजीनामा, पण हे न मिटणारे डाग....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.