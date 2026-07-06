धोक्याची नोटीस मिळाली, पण वेळच संपली! घर रिकामं करण्यासाठी गेले... पण ढिगाऱ्याखालूनच बाहेर आले मृतदेह; मानखुर्दची हृदयद्रावक शोकांतिका

मुंबई : मानखुर्द येथील जनतानगर भागात रविवारी (ता. ५) रात्री एक भीषण दुर्घटना घडली. एक तीन मजली गोदाम शेजारील घरांवर कोसळले. या दुर्घटनेत ६ लहान मुले आणि एका महिलेसह ८ जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच मुंबई महापालिकेचे अग्निशमन दल, पोलिस, पालिकेचे स्थानिक विभागीय कर्मचारी आणि १०८ रुग्णवाहिका तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाल्या. ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढण्यात आलेल्या रहिवाशांना तत्काळ जवळच्या रुग्णालयांत हलवण्यात आले. .नेमके काय घडले?मानखुर्द येथे जनतानगर भागात चार मजली चाळीचा काही भाग कोसळ्याची घटना घडली. या चाळीचा भाग धोकादायक असल्यामुळे महापालिकेकडून चाळ रिकामी करण्यासाठी नागरिकांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. यामुळे या चाळीत राहणाऱ्या कुटुंबाकडून चाळ खाली करण्याचे काम सुरु होते. सामान आवरण्याची आणि बांधाबांध करण्याची तयारी सुरू होती. मात्र अशातच रात्री साडे आठच्या सुमारास अचानक या चाळीचा भाग कोसळला. ज्यामध्ये ८ जणांचा दुर्दैवी अंत झाला. मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे या चाळीच्या भिंती अधिक कमकुवत झाल्या होत्या, त्यामुळेच हा भाग कोसळल्याचे सांगण्यात येत आहे..Mumbai Rain: मुंबईला रेड अलर्ट! कर्मचाऱ्यांनो 'वर्क फ्रॉम होम' करा, बाहेर पडू नका; BMCकडून आवाहन.दरम्यान, घटना घडली तो परिसर अत्यंत दाटीवाटीचा आणि झोपडपट्टीचा असून, सुरुवाती ला यंत्रणांना आणि वाहनांना घटनास्थळी पोहोचण्यास मोठ्या अडचणी आल्या. त्यातच मुंबईत रात्री सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे ढिगारा उपसण्याच्या आणि अडकलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याच्या कामात मदत पथकांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. पालिका प्रशासन आणि पोलिस अधिक माहिती घेत आहेत. ढिगारा उपसण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते..मृत आणि जखमींची माहितीआलिया (वय ७), मुस्कान (१४), निहाल (६), नबिया (२), सोनी (३२) आणि मुनाफ (७) अशी मृतांची नावे आहेत. रेहान अली (२४) हा जखमी आहे. हनुमान मंदिराजवळील चाळ क्रमांक ५मध्ये रात्री ८.३०च्या सुमारास ही घटना घडली. गोदामाचा भाग शेजारील घरांवर कोसळल्याने ही घरे पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. मृत पावलेल्या सहा जणांपैकी चार जण एकाच कुटुंबातील असून, उर्वरित दोन जण त्या कुटुंबाकडे खेळण्यासाठी आले होते, अशी प्राथमिक माहिती समोर येत आहे..Mumbai Rain : मुसळधार पावसामुळे रुळांखालील खडी गेली वाहून, कर्जत-खोपोली लोकल सेवा ठप्प .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.