मुंबई

५०० कोटींचं प्रकरण केंद्राकडे? मोदींना पत्र, शिंदेंच्या नेत्यांकडून फडणवीसांची भेट! जरांगेंनी उघड केलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ९ जण कोण?

Manoj Jarange 500 Crore Allegation: What Is the Controversy? : मनोज जरांगे यांच्या ५०० कोटींच्या आरोपानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये कोणाची नावे आहेत आणि शिवसेनेने चौकशीची मागणी का केली?
Shiv Sena leaders meet Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and demand a forensic investigation into the alleged audio clip following Manoj Jarange's 500 crore allegation

Shiv Sena leaders meet Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and demand a forensic investigation into the alleged audio clip following Manoj Jarange's 500 crore allegation

esakal

Sandip Kapde
Updated on

५०० कोटींच्या कथित प्रकरणाचे पडसाद आता मुंबईतील राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन बदनाम करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप करत कथित ऑडिओ क्लिप सादर केली. या प्रकरणानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असून, संबंधित क्लिपची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Eknath Shinde
Manoj Jarange Patil
shivsena
Marathi News Esakal
www.esakal.com