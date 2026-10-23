५०० कोटींचं प्रकरण केंद्राकडे? मोदींना पत्र, शिंदेंच्या नेत्यांकडून फडणवीसांची भेट! जरांगेंनी उघड केलेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये ९ जण कोण?

५०० कोटींच्या कथित प्रकरणाचे पडसाद आता मुंबईतील राजकीय वर्तुळात उमटू लागले आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी आंदोलन बदनाम करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये दिल्याचा आरोप करत कथित ऑडिओ क्लिप सादर केली. या प्रकरणानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली असून, संबंधित क्लिपची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सरसंघचालक मोहन भागवत आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे..मुंबईत शिंदेसेनेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेटकथित ऑडिओ क्लिपमधील संभाषण आणि त्यात करण्यात आलेल्या वक्तव्यांवरून शिवसेनेने आक्षेप नोंदवला आहे. यासंदर्भात शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात विधान परिषद उपसभापती सचिन अहिर, खासदार मिलिंद देवरा, खासदार रवींद्र वायकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे आणि माजी मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक प्रयोगशाळा आणि सायबर सेलच्या माध्यमातून तपासणी करण्याची मागणी केली..श्रीकांत शिंदेंना बदनाम करण्याचा कट?कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये शिवसेनेचे मुख्य नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याविषयी करण्यात आलेली वक्तव्ये आक्षेपार्ह, बदनामीकारक आणि निंदनीय असल्याचे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने म्हटले आहे. श्रीकांत शिंदे यांना जाणीवपूर्वक बदनाम करण्यासाठी षड्यंत्र रचण्यात आले आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.क्लिपमधील एका महिलेने श्रीकांत शिंदे यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्याची विशेष दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित महिला कोण आहे, तिने कोणत्या आधारावर ही विधाने केली, तिच्याकडे पुरावे आहेत का आणि तिला ही माहिती कोणी दिली, याचा तपास करण्याची मागणी शिवसेनेने केली..Manoj Jarange: मोठं षडयंत्र रचलं जातंय, चौकशी करा नाहीतर संशय तुमच्यावर; जरांगेंचा 'ऑडिओ बॉम्ब', शिंदे-फडणवीस सरकारला इशारा.भाजपच्या दोन आमदारांच्या नावांचाही उल्लेखया कथित संभाषणात सहभागी व्यक्तींचा भाजपशी संबंध असल्याची चर्चा माध्यमांमध्ये आणि राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नसल्याचे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले. या चर्चेदरम्यान भाजप आमदार निरंजन डावखरे आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या नावांचाही उल्लेख झाल्याने या प्रकरणात त्यांच्याकडे विचारणा करण्यात आल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले.याशिवाय, संभाषणातील चर्चेत अतुल, निखिल, श्वेताजी, गिरीश, अजयजी, जितनभाई आणि सुशील कुमार पावरा या नावांचा उल्लेख असल्याचे राहूल शेवाळे यांनी सांगितले. या व्यक्ती नेमक्या कोण आहेत, त्यांची राजकीय संलग्नता काय आहे आणि या प्रकरणातील त्यांची भूमिका काय आहे, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली..ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासण्याची मागणीकथित ऑडिओ क्लिपमध्ये फेरफार करण्यात आला आहे का, संभाषणातील आवाज कोणाचे आहेत आणि क्लिपची सत्यता काय आहे, हे संबंधित व्यक्तींचे आवाजाचे नमुने घेऊन शास्त्रीय पद्धतीने तपासावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली. चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी कोणालाही दोषी ठरवण्याचा हेतू नसून, कोणत्याही दबावाशिवाय सत्य समोर यावे, अशी भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली.या प्रकरणात महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची बदनामी करण्याचा किंवा सहकारी पक्षांविषयी अवमानकारक वक्तव्ये करण्याचा प्रयत्न झाला असल्यास संबंधितांना राजकीय संरक्षण मिळू नये, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करून सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला आहे का, तसेच राज्यातील सामाजिक सलोखा बिघडवण्यामागे काही कटकारस्थान आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे..उदय सामंत यांचा आरोप, भाजपने क्लिपशी संबंध नाकारलामंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणात खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत महायुतीमध्ये भांडण लावण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. दुसरीकडे, भाजप नेते आशीष शेलार यांनी कथित ऑडिओ क्लिपचा भाजपशी संबंध नसल्याचे सांगून तिच्या सत्यतेची तपासणी करण्याची मागणी केली. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात अशा प्रकारच्या क्लिप तयार करणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे.दरम्यान, कथित ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासातून सिद्ध झाल्याचे उपलब्ध माहितीमध्ये नमूद नाही. त्यामुळे या प्रकरणामागील नेमके वास्तव काय, यासाठी संबंधित क्लिपची फॉरेन्सिक आणि सायबर तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे..Pune News: पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघासाठी आज मतदान; विधान परिषद निवडणूक; पुणे जिल्ह्यातील २३२ मतदान केंद्रांवर पथके रवाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.