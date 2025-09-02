जरांगेंना मुंबई सोडावी लागणार? पोलिसांनी पाठवली नोटीस, कोर्टात दुपारी महत्त्वाची सुनावणी

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर जरांगे यांचं आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, सोमवारी हायकोर्टानं आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरीक्षण नोंदवल्यानंतर सीएसएमटी, बीएमसी परिसरातील आंदोलकांच्या गाड्या हटवण्यात आल्या आहेत. आता मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना नोटीस बजावलीय. आज दुपारी हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. यात हायकोर्ट काय आदेश देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..आझाद मैदान वगळता दक्षिण मुंबईतील इतर ठिकाणं रिकामी करा असे आदेश मुंबई पोलिसांना हायकोर्टाने दिलेत. तसंच वाहतुक सुरळीत करा असंही बजावलंय. हायकोर्टाने आदेश दिल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी सीएसएमटी, बीएमसी परिसरातील वाहने इतरत्र हलवली आहेत. तर काही ठिकाणचे तंबूही हटवण्यात आले आहेत..कारला पिकअप घासली, मराठा तरुणांना पनवेलमध्ये कार चालकाची मारहाण; पाच जणांना अटक.आता आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावलीय. आंदोलनासाठी परवानगी देताना अटी-शर्थी घालण्यात आल्या होत्या. या अटी-शर्थींचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना नोटीस पाठवलीय..जरांगे यांना आंदोलनासाठी सुरुवातीला मुदतवाढ दिली होती. पण आझाद मैदानात यापुढे आंदोलनाला कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. इतर सर्व परवानग्या नाकारण्यात आल्या आहेत. आता आझाद मैदान रिकामं करण्याची नोटीस बजावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.