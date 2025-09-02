मुंबई

जरांगेंना मुंबई सोडावी लागणार? पोलिसांनी पाठवली नोटीस, कोर्टात दुपारी महत्त्वाची सुनावणी

manoj jarange maratha reservation protest
Manoj Jarange Gets Notice from Policeesakal
सूरज यादव
Updated on

Maratha Reservation Protest: मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून आझाद मैदानावर जरांगे यांचं आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, सोमवारी हायकोर्टानं आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरीक्षण नोंदवल्यानंतर सीएसएमटी, बीएमसी परिसरातील आंदोलकांच्या गाड्या हटवण्यात आल्या आहेत. आता मुंबई पोलिसांनी जरांगेंना नोटीस बजावलीय. आज दुपारी हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. यात हायकोर्ट काय आदेश देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

maharashtra
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha
maratha Agitation
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange leadership

