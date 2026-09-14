मी मुंबईला एकटाच जाणार, २ गाड्या आणि १० लोक सोबत; जरांगेंचा निर्णय, मराठा बांधवांना केलं मोठं आवाहन

मुंबईत गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली. तसंच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही जरांगे पाटलांना पुनर्विचार करण्याचं आवाहन केलं होतं. यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठ्यांची खिंड आता एकटा लढवणार आहे. मी मुंबईला एकटाच जाईन, कशी परवानगी नाकारतात बघू असं म्हणत जरांगे पाटील हे मुंबईला जाणारच यावर ठाम आहेत. फक्त मराठा समाजाला सध्या मुंबईला न येण्याचं आवाहन केलंय. .मराठा समाजाच्या आंदोलनात लोकांना घुसवून दंगल घडवण्याचा कट होता असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. सरकारने देवदेवतांच्या आडून वार केलाय. आता आपणही तसाच डाव टाकायचा. मराठ्यांनो तुम्हाला योग्य वेळी मुंबईत बोलावेन. १५ तारखेला मी एकटा जातो. सोबत फक्त २ गाड्या आणि १० लोक असतील असंही जरांगे पाटील यांनी सांगितलं..जरांगेंनी पुनर्विचार करावा, ऐन गणेशोत्सवात आंदोलन योग्य नाही; मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?.मी निघालोय आता कसे अडवतो बघू, कोण आझाद मैदानात परवानगी देत नाही बघतो. मराठ्यांची गर्दी होणार म्हणून परवानगी नाकारली नाही.आता मी एकटाच जातो, उद्या सकाळी अंतरवाली सराटीतून मुंबईला जायला निघणार, इतरांनी येऊ नये, फक्त गाड्या तयार ठेवा, योग्य वेळी मी तुम्हाला बोलावेन असं जरांगे पाटील म्हणाले..मनोज जरांगे पाटील यांनी सलाईन आणि पाणी बंद केलं आहे. उपोषणाचा १६वा दिवस असून जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली आहे. सलाईनच्या जीवावर जगतोय आणि त्याच्या जोरावर तुमच्याशी बोलतोय. कधीही काहीही होऊ शकतं. आता त्रास जाणवू लागला आहे असंही जरांगे पाटील यांनी सांगितलं..ठरलंय तसंच फक्त एकटा जाणारमी ज्या मार्गाने ठरवलं होतं त्याच मार्गाने जाईन, जिथं मुक्काम ठरला तिथं जाईन, त्यात फक्त जेवणासाठी साहित्य आणलंय ते तयार केलं नाही ते वाया जाणार नाही. आपल्या आपल्यात काय जमा केलं असेल, द्यायचं ठरवलं असेल ते वाया जाणार नाही. सध्या तुम्ही काय करू नका, ते नंतर कामाला येईल. जिथे ठरलेत मुक्काम ते होणारच. फक्त लाखो लोकांसाठी होणारा खर्च वाचला. आता मी एकटात जाणार आहे. पैसे वाया घालवायचे नाहीत. वाचलेले पैसे आणि साहित्य मुंबईत समाजाच्या कामाला येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.