एका मिनिटात होतंय, आता वेळ देणार नाही; जरांगेंनी माजी न्यायमूर्तींना स्पष्टच सांगितलं, काय झाली चर्चा? वाचा जशीच्या तशी

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांचं २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनासाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. यामुळे सीएसएमटी परिसरासह मुंबईतील काही भागात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झालीय. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनावर ठाम असून आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून जाणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतलीय. आता त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत आहेत..माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याशी चर्चा करताना मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं की, मराठवाड्यात जितके मराठा आहेत ते सगळे कुणबी आहेत. ज्यांना दाखला घ्यायचा असेल ते घेतील अशी मागणी आमची आहे. कुणबीचा दाखला ज्यांना हवा आहे त्यांना द्यावा. बाकीच्या जातींना आरक्षण आहे. गॅझेट असं सांगते की मराठवाड्यातला मराठा कुणबी आहे.माजी न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितलं की, कुणबी प्रमाणपत्राबाबत मंत्रिमंडळात निर्णय झालाय. त्यानुसार कुणबी दाखले देण्याचे प्रक्रिया वंशावळ समित्यांना दिलीय. ५८ लाख कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्यात. १० लाखांपेक्षा जास्त प्रमाणपत्र दिली गेली आहेत. जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रियेनुसार अर्ज करणं आवश्यक आहे. सक्षम अधिकारी पुराव्याची छाननी करून जात प्रमाणपत्र दिलं जातं. पण समाजाला सरसकट देता येणार नाही..जरांगे - -साडेतीनशे पोटजाती कशा झाल्या?शिंदे - मागासवर्गीय आयोगाने या जाती घातल्या आहेत. जात ओबीसी म्हणून डिक्लेअर करायची असेल तर शिंदे समिती करू शकत नाही. त्यासाठी सर्वेक्षण करणं आणि त्यानंतर ओबीसीमध्ये घालता येईल. ते ओबीसी आयोगच करू शकतो..जरांगे -आमची अर्धी जात कुणबी म्हणून ओबीसीत आहेत. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, कोकण इथले अनेक जण आरक्षणात आहेत. अर्धे लोक कुणबी आहेत आणि अर्धे नाहीत असं कसं होईल?५८ लाख नोंदी निघाल्या, मराठा आणि कुणबी एक आहे यासाठी आधार हा पुरेसा नाही का? मी सरसकट कुठे म्हणतोय. आधी आधार नव्हता, ५८ लाख नोंदी आहेत. मराठा आणि कुणबी एक आहेत हा आदेश काढा, नाहीतर आंदोलन मी सोडत नाही. मला दोन गॅझेट पाहिजेतच. अंमलबजावणीच पाहिजे. त्याशिवाय मी हटणारच नाही..जरांगे -तुम्हाला इतर गोष्टींसाठी १५-२० दिवस लागणार असतील तर देऊ. पण मराठा-कुणबी एकच आहे हा जीआर द्यायला मी वेळ देणार नाही. नोंदी असूनही वेळ कसा लागतो.शिंदे - गॅझेटियर लागू करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी जो वेळ लागतो तो द्यावा अशी सरकारची मागणी आहे..जरांगे - सगेसोयरेच्या प्रक्रियेचं काय झालं? मराठवाड्यातला मराठा कुणबी आहे हा जीआर काढा, तुम्ही अभ्यास करून टाका. तुम्ही १३ महिने अभ्यास केलायत. तुमचा अहवाल सरकारने घेतला नाहीय. त्यांनी अहवाल घ्यावा आणि लागू करावं. विधानसभा- विधानमंडळ अस्तित्वात नाहीय का? एक मिनिटही लागत नाही, इतका अभ्यास झालाय मग कशाला वेळ लागतो. हैदराबाद, सातारा संस्थानंच गॅझेट आहे. कायदेशीर दस्तावेज तुमच्या हातात आहेत. खोटं नाहीय हे, मग कशाला वेळ लागतो.शिंदे - प्रक्रियेसाठी वेळ लागतो, सरकारने प्रक्रिया राबवली पाहिजे.जरांगे - सातारा संस्थान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे प्रमाणपत्र जारी करण्याचा निर्णय़ तात्काळ घ्या. इतर गोष्टींसाठी सरकारने वेळ घ्यावा. मराठवाड्यातला मराठा कुणबी आहे, शिंदे समितीचा अभ्यास संपला, १३ महिने झाले, आता अंमलबजावणीचाच कागद हातात हवा.प्रत्येक तहसिलदाराच्या हातात गॅझेटियर द्या,शिंदे - १०० नोंदी आहेत, पण १०० व्यक्ती कोण आहेत हे माहिती नाही, त्यांचा संबंध कसा लावायचा. माझे आजोबांचं सर्टिफिकेट नाहीय पण ते हैदराबादमध्ये होते..जरांगे - एखादं गाव आहे, तिथं त्या काळी १०० लोकं दाखवले, नावं नाहीत, आडनावं नाही, पण आताचा मराठा जो आहे तो कुणबी आहे. गॅझेटमध्ये नावं नसली तरी त्याच गावातले १०० लोक होते हे तरी नक्की आहे. गॅझेटच मराठ्यांसाठी आहे. त्या गॅझेटमध्ये असलेला मराठा कुणबी आहे. जर तो कुणबी नसेल तर मग दुसरं कोण कुणबी आहे?एखादा न्यायाधीश असेल आणि त्यांचा मुलगा न्यायाधीश झाला नाही तर त्याच्या वडिलांना न्यायाधीश म्हणायचं नाही का? मग जर एखाद्या कुणब्याच्या मुलाने शेती केली नाही तर तो कुणबी राहणार नाही का? तुम्हाला अटी घातल्यात तुम्ही बोलत नाहीयेत. पण सरकार जसं सांगतंय तसं तुम्हाला करावं लागतंय. जर शनिवार-रविवारच्या आत झालं नाही तर महाराष्ट्रातला सगळा मराठा इथं येईल..