एका मिनिटात होतंय, आता वेळ देणार नाही; जरांगेंनी माजी न्यायमूर्तींना स्पष्टच सांगितलं, काय झाली चर्चा? वाचा जशीच्या तशी

Manoj Jarange Patil On Maratha Reservation : मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनावर ठाम असून आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून जाणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतलीय. आता त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ आले आहेत.
Updated on

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावं अशी मागणी करत मनोज जरांगे पाटील यांचं २९ ऑगस्टपासून मुंबईत आझाद मैदानात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनासाठी लाखो मराठा बांधव मुंबईत दाखल झाले आहेत. यामुळे सीएसएमटी परिसरासह मुंबईतील काही भागात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झालीय. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनावर ठाम असून आरक्षण मिळाल्याशिवाय इथून जाणार नाही अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतलीय. आता त्यांच्या भेटीला सरकारचे शिष्टमंडळ आले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचे माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे हे मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करत आहेत.

