जरांगेंचं आंदोलन आजच संपणार? शहांच्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांना तोडगा मिळाला? विखे-पाटील फडणवीसांना भेटणार

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो मराठा बांधवही मुंबईत आले आहेत. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून शिंदे समितीने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. अर्ध्या तासाहून अधिक काळ झालेली ही चर्चा निष्फळ ठरली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर तात्काळ काढावा. थेट अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. तर शिंदे समितीकडून वेळ मागण्यात आला. दरम्यान, शिंदे समितीने मनोज जरांगे पाटील यांचे म्हणणे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कळवले आहे. .जरांगे पाटील यांचे म्हणणे शिंदे समितीने ऐकून घेतले. तसंच सरकारची बाजूही जरांगेंना सांगितली. त्यानंतर दोघांमध्ये झालेली चर्चा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना सांगितली. राधाकृष्ण विखे पाटील हे मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. शिदे समितीने जरांगेंचा निरोप विखे पाटलांना कळवल्यानंतर ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत..एका मिनिटात होतंय, आता वेळ देणार नाही; जरांगेंनी माजी न्यायमूर्तींना स्पष्टच सांगितलं, काय झाली चर्चा? वाचा जशीच्या तशी.आरक्षण उपसमितीच्या पुढच्या बैठकीची तारीख आज रात्रीच ठरणार आहे. यामुळे आज रात्री मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीची वेळ मागितली आहे. शिंदे समितीची जरांगेंसोबत झालेली बैठक आणि त्यात झालेल्या चर्चेवर विखे पाटील मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत..मुख्यमंत्री फडणीस आणि विखे पाटील यांची भेट अमित शहा यांच्या दौऱ्यामुळे होऊ शकली नाही. त्यामुळे आज रात्री विखे पाटील आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांची बैठक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, शहा यांच्यासोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मराठा आरक्षणावर चर्चा झाल्याची माहितीही सूत्रांनी दिलीय. यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना तोडगा मिळाल्याचंही म्हटलं जात आहे..Maratha Morcha : बादशाह माझ्याशिवाय राहू शकत नाही, रेडा घेऊन आंदोलक पोहोचला मुंबईत; पोलिसांनी अडवलं.मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनासाठी सुरुवातीला एकच दिवस परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर दुसऱ्या दिवशीही परवानगी दिली गेली. आता तिसऱ्या दिवशीही आंदोलनाला परवानगी मिळावी यासाठी आंदोलकांच्या वतीने आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात रितसर अर्ज करण्यात आलाय. या मोर्चाला उद्या परवानगी देण्याबाबत मुंबई पोलीस सकारात्मक असल्याचं म्हटलं जात आहे.