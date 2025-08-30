मुंबई

जरांगेंचं आंदोलन आजच संपणार? शहांच्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांना तोडगा मिळाला? विखे-पाटील फडणवीसांना भेटणार

Maratha Reservation : शिंदे समितीने मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली पण यातून काहीच तोडगा निघाला नाही. मनोज जरांगे आंदोलनावर ठाम असून आता विखे-पाटील आणि मुख्यमंत्र्यांची यासंदर्भात बैठक होणार आहे.
Maratha Reservation Deadlock Continues Manoj Jarange Awaits CM and Vikhe Patil Meeting After Failed Shinde Committee Talks
Maratha Reservation Deadlock Continues Manoj Jarange Awaits CM and Vikhe Patil Meeting After Failed Shinde Committee TalksEsakal
सूरज यादव
Updated on

मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आझाद मैदानावर मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्यासह हजारो मराठा बांधवही मुंबईत आले आहेत. आज आंदोलनाचा दुसरा दिवस असून शिंदे समितीने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. अर्ध्या तासाहून अधिक काळ झालेली ही चर्चा निष्फळ ठरली. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा जीआर तात्काळ काढावा. थेट अंमलबजावणी करावी अशी मागणी केली. तर शिंदे समितीकडून वेळ मागण्यात आला. दरम्यान, शिंदे समितीने मनोज जरांगे पाटील यांचे म्हणणे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कळवले आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com