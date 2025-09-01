Maratha Reservation : 'शक्य तितक्या लवकर मुंबईचे रस्ते सोडा आणि आझाद मैदानातच..'; जरांगेंची मराठा आंदोलकांना महत्त्वाची सूचना

Maratha Reservation Mumbai Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) दुसऱ्यांदा मुंबईत दाखल झाले असून त्यांचे उपोषण आज चौथ्या दिवशी सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजाचे हजारो आंदोलक मुंबईत पोहोचले आहेत. मात्र, या आंदोलनादरम्यान मोठे वाद निर्माण झाले..आंदोलकांनी आरोप केला आहे, की सरकारने जाणूनबुजून अन्न व पाण्याची सोय बंद केली आहे. सार्वजनिक शौचालये बंद ठेवली असून दुकाने व हॉटेलदेखील कार्यरत नाहीत. यामुळे आंदोलक रस्त्यावर बसले असून मुंबईतील वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे..न्यायालयाचा हस्तक्षेपआज सुट्टी असूनही उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेतली. न्यायालयाने आंदोलकांना आझाद मैदानातच आंदोलन करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच मुंबईतील इतर रस्ते मंगळवारपर्यंत रिकामे करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले..जरांगे यांचे आंदोलकांना भावनिक आवाहनया निर्णयानंतर मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना उद्देशून भावनिक आवाहन केले. “तुमच्या लेकरांसाठी मी लढत आहे. मी मेलो तरी चालेल, पण आरक्षण मिळवूनच देणार. मात्र, रस्त्यावर गोंधळ घालू नका. शक्य तितक्या लवकर मुंबईचे रस्ते सोडा आणि आझाद मैदानातच थांबा,” असे ते म्हणाले..त्यांनी पुढे सांगितले की, आंदोलकांनी आपली वाहने केवळ पार्किंगची सोय असलेल्या ठिकाणीच लावावीत. आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी काही जण षडयंत्र रचत आहेत. त्यामुळे कोणीही आंधळेपणाने रस्त्यावर उतरू नये..सरकारला सवालसरकारच्या चर्चांबाबत मी पत्रकारांकडूनच ऐकतोय. सरकारचे प्रतिनिधी थेट इथे, आझाद मैदानात यावेत. मी दोन घोट पाणी पिऊन तुमच्याशी बोलतो, असंही जरांगे म्हणाले. 'मुंबईकरांना त्रास होऊ नये, हे लक्षात ठेवा. आमच्यात घुसून आंदोलन बदनाम करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. माझ्या नादाला लागू नका,' असा इशाराही जरांगेंनी दिला..आंदोलकांकडून स्वतःच वाहनं हटवण्यास सुरुवातदरम्यान, आझाद मैदानातून आंदोलकांनी स्वतःच आपली वाहनं हटवण्यास सुरुवात केली आहे. स्पीकर वरून तासाभरात रस्ते मोकळे करण्याची सूचना केली जातं आहे. क्रॉस मैदान आणि आसपास आणखी दोनेक ठिकाणी पोलिसांकडून वाहनांची व्यवस्था करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.