मुंबई

Maratha Reservation : 'शक्य तितक्या लवकर मुंबईचे रस्ते सोडा आणि आझाद मैदानातच..'; जरांगेंची मराठा आंदोलकांना महत्त्वाची सूचना

Manoj Jarange’s appeal to Maratha protesters : न्यायालयाकडून आंदोलकांना आझाद मैदानातच आंदोलन करण्याचे आदेश
Manoj Jarange
Manoj Jarangeesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maratha Reservation Mumbai Protest : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) दुसऱ्यांदा मुंबईत दाखल झाले असून त्यांचे उपोषण आज चौथ्या दिवशी सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मराठा समाजाचे हजारो आंदोलक मुंबईत पोहोचले आहेत. मात्र, या आंदोलनादरम्यान मोठे वाद निर्माण झाले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
Maratha Community
maratha protest
maratha community reservation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com