Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग....'वर्षा' निवसस्थानी महत्त्वाची बैठक, दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित, तोडगा निघणार?

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरागे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. आजपासून त्यांनी पाणी न पिण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकार दबाव वाढताना दिसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला असून मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. .मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असताना त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर बैठकां सुरु आहेत. पण सरकार च्यावतीने अद्याप मनोज जरांगे यांच्याशी कोणतीही चर्चा करण्यात आलेली नाही. आजच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानी होत असलेल्या या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह मंत्री, नेते या बैठकीत उपस्थित आहेत. याशिवाय काही वरिष्ठ अधिकारीसुद्धा या बैठकीला उपस्थित आहेत. या बैठकीनंतर आरक्षणाबाबत तोडगा निघतो का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..दरम्यान, काल मंत्रिमंडळ उपसमितीची अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या रॉयल स्टोन बंगल्यावर बैठक पार पडली. या बैठकीला सदस्य मंत्र्यांची उपस्थिती होती. विखे पाटील यांनी अॅडव्होकेट जनरल बीरेंद्र सराफ यांच्याशी दीड तास चर्चा केली. त्यानंतर विखे पाटील यांनी चर्चेची संपू्र्ण माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिली. त्यानंतर आज ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.