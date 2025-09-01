मुंबई

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग....'वर्षा' निवसस्थानी महत्त्वाची बैठक, दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित, तोडगा निघणार?

Maratha Reservation Meeting at Varsha Bungalow : मनोज जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुरू असताना त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारी पातळीवर बैठकांचं सत्र सुरु असून घडामोडींना वेग आला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मनोज जरागे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं आहे. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा चौथा दिवस आहे. आजपासून त्यांनी पाणी न पिण्याचाही निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सरकार दबाव वाढताना दिसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर घडामोडींना वेग आला असून मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

