Palghar Fire: गादी कंपनीला भीषण आग, अनेक कामगार होरपळल्याची भीती; घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल

Palghar Fire At Mattress Company : पालघर येथील एमआयडीसीत गादी कंपनीला भीषण आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mansi Khambe
पालघर : पालघर येथील वाडा तालुक्यातील कोना ग्रामपंचायत हद्दीत असलेल्या एमआयडीसीत गादी कंपनीला भीषण आग लागल्याची माहिती समोर आली आहे. आगीत काही कामगार भाजले आहे. आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी स्थानिक आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरु आहेत.

