Bhiwandi Fire: भिवंडीत रासायनिक कारखाना आणि तेलाच्या गोदामाला भीषण आग, थरारक Video Viral

ठाणे : भिवंडीत पहाटेच्या सुमारास एक मोठी घटना घडली आहे. एका रासायनिक कारखान्यात आणि तेलाच्या गोदामात भीषण आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये गोदामाचे मोठे नुकसान झाले असून या घटनेचा व्हिडिओ देखील समोर आला आहे. .मिळाळेल्या माहितीनुसार, मंगळवार (ता. २१) रोजी पहाटेच्या सुमारास भिवंडीतील 'मच्छा कंपाऊंड' परिसरात असलेल्या एका तेलाच्या गोदामात भीषण आग लागली. गोदामात ड्रम्समध्ये साठवून ठेवलेल्या तेलाच्या प्रचंड साठ्यामुळे या आगीने अवघ्या काही क्षणात रौद्र रूप घेतले. या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप समोर आली नाही..Mumbai News: विकासासाठी कृती आराखडा, विविध विभागांना मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश.दरम्यान, या आगीची माहिती तातडीने अग्निशमन दलाला देण्यात आली आणि अनेक वाहने घटनास्थळी दाखल झाली. सध्या आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगीच्या ज्वाला इतक्या तीव्र असल्यामुळे संपूर्ण गोदाम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आणि परिसरात धुराचे लोट पसरले..आयएएनएसने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये गोदामातून आगीचा भडका उडाल्याचे दिसत आहे. परिसरात दाट काळा धूर पसरला असून या आगीच्या ज्वाला इतक्या उंच होत्या की त्या २-३ किलोमीटर अंतरावरून दिसत होत्या, असे अहवालात म्हटले आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..नौपाडा परिसरात दुकानाला आगकाल सोमवार (ता. २०) रोजी नौपाडा परिसरातील एका कपड्यांच्या दुकानाला पहाटेच्या वेळी भीषण आग लागली. पॅराडाईज सोसायटी इमारतीखाली असलेले, तळमजला आणि पहिला मजला असलेले 'प्राची फॅशन स्टोअर' हे दुकान या आगीत जळून खाक झाले. तथापि, आगीची माहिती मिळताच आग विझवण्यासाठी तीन अग्निशमन गाड्या, दोन पाण्याचे टँकर आणि एक बचाव वाहन तैनात करण्यात आले होते.