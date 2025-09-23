मुंबई

Boisar Fire: बोईसरमध्ये अग्नितांडव! रेल्वे स्थानकाजवळच्या गोडाऊनला भीषण आग! परिसरात धुराचे मोठे लोट

Palghar Fire News: बोईसर पश्चिम भागात अनधिकृत घनकचरा व भंगाराच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली आहे. या आगीत गोडाऊनमधील सर्व साहित्य जळून खाक झाले असून परिसरात धुराचे मोठे लोट झाले आहेत.
Boisar Fire

Boisar Fire

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुमित पाटील

बोईसर : बोईसर पश्चिम भागात गोडाऊनला आज (ता. 23) भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. बोईसर रेल्वे स्थानक जवळील या गोडाऊन मध्ये औद्योगिक कचरा साठवनुक केल्याचे दिसून येते. बोईसर पश्चिम वंजारवाडा फाटक ते दांडी पाडा रस्त्यालगत असलेल्या अनधिकृत घनकचरा व भंगाराच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली आहे. आगीत गोडाऊनमधील सर्व साहित्य जळून खाक झाले असून, घटनास्थळी अग्निशमन दलाची गाडी दाखल झाली आहे.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
Fire news
fire brigade
fire case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com