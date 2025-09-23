Boisar Fire: बोईसरमध्ये अग्नितांडव! रेल्वे स्थानकाजवळच्या गोडाऊनला भीषण आग! परिसरात धुराचे मोठे लोट

सुमित पाटील बोईसर : बोईसर पश्चिम भागात गोडाऊनला आज (ता. 23) भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. बोईसर रेल्वे स्थानक जवळील या गोडाऊन मध्ये औद्योगिक कचरा साठवनुक केल्याचे दिसून येते. बोईसर पश्चिम वंजारवाडा फाटक ते दांडी पाडा रस्त्यालगत असलेल्या अनधिकृत घनकचरा व भंगाराच्या गोडाऊनला भीषण आग लागली आहे. आगीत गोडाऊनमधील सर्व साहित्य जळून खाक झाले असून, घटनास्थळी अग्निशमन दलाची गाडी दाखल झाली आहे..लोखंडी साहित्य, काचा, प्लास्टिक, रद्दी यांचा समावेश आहे. दरम्यान गोडाऊनला अचानक आग धुराचे लोट उठू लागले आणि बघता बघता आगीने रौद्ररूप धारण केले. सर्वत्र धुराचे लोट उसळले. यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे येथील परिसरातील नागरिकांची एकच धावपळ झाली. आगीने वेग पकडल्यामुळे प्लास्टिक, रद्दी तसेच गोडाऊन मधील इतर साहित्य पेटले. आग आटोक्याच्या बाहेर जाऊ लागल्याने परिसरातील नागरिकांनी ती विझवण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने या घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..विरारच्या ऐतिहासिक जिवदानी मंदिराचा इतिहास माहितेय का? .अवैधरित्या घनकचऱ्याचा व भंगाराचा साठा केल्याने अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सुरक्षिततेची कोणतीही उपाययोजना न केल्यामुळे जीवित व मालमत्तेचा मोठा धोका निर्माण होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन व पोलीस यंत्रणेने तातडीने लक्ष घालून योग्य ती पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..वास्तविक नागरी वस्ती जवळ अशा पद्धतीची साठवणूक करणे गोडाऊन बांधणे आणि त्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडणे त्यामुळे जिल्हा प्रशासनामधील ग्रामपंचायत मधील कोणत्या राजकीय नेत्याचा आशीर्वाद आहे का ? जिल्हा प्रशासनामार्फत ग्रामपंचायत मार्फत घातक केमिकल गोडाऊन मध्ये साठवण्याचा परवाना दिला होता का याचीही चौकशी होणे काळाची गरज आहे..एक रुपया किंमत कमी केल्याने दूध कंपन्यांचा महसूल किती कमी होतो?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.