Mumbai Goa Highway: मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहनांची मोठी कोंडी; दहा किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा..

खेड/माणगाव: मुंबई-गोवा महामार्गावर रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या अपूर्ण कामांमुळे रविवारी मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना वाहनचालक आणि प्रवाशांना करावा लागला. रायगडमधील इंदापूर, माणगाव आणि कोलाड परिसरात तसेच रत्नागिरीतील संगमेश्वर, सावर्डे ते बावनदी टप्प्यात महामार्गाचे काम अर्धवट असल्याने तब्बल १० किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. .Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .उन्हाळी सुट्ट्यांमुळे मुंबई, ठाणे, पुणे तसेच राज्यातील विविध भागांतून मोठ्या संख्येने पर्यटक आणि चाकरमानी कोकणाकडे रवाना होत आहेत; मात्र खाब-कोलाड ते इंदापूरपर्यंत गेल्या नऊ दिवसांपासून वाहतूक कोंडीचे चित्र कायम आहे. एसटी बस, खासगी वाहने, रिक्षा, दुचाकी आणि मालवाहू वाहनांमुळे महामार्गावर मोठी गर्दी होत आहे. .महामार्गाचे काम गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू असून, अद्याप पूर्ण झालेले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आणि ठेकेदारांच्या संथ कामामुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. दरवर्षी गणेशोत्सव, शिमगोत्सव आणि उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण होत असल्याची प्रतिक्रिया प्रवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .घोडबंदर मार्गावर वाहतूक कोंडीठाणे : घोडबंदर मार्गावरील मेट्रो प्रकल्पाच्या कामामुळे रविवारी सकाळी ठाणेकरांना मोठ्या वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. गर्डर उभारणीचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण न झाल्याने भाईंदरपाडा, कासारवडवली, वाघबीळ, पातलीपाडा, ब्रह्मांड परिसरासह अनेक अंतर्गत रस्त्यांवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.