Mumbai Pune Highway : वाहनांच्या रांगा, तरी वसुली सुरूच; पनवेल टोलनाक्यावर वाहनचालकांनी घातला गोंधळ

जुन्या मुंबई पुणे महामार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्यानंतर पनवेल टोल नाक्यावर गोंधळ झाल्याची घटना समोर आलीय. पनवेल टोल नाक्यावर २ किमी पेक्षा जास्त अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मात्र तरीही टोल वसुली केली जात असल्यानं वाहनधारक संतप्त झाले होते. वाहनधारकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला. तसंच टोल नाक्यावर गोंधळही घातला. याचा व्हिडीओ आता व्हायरल होत आहे..गेल्या काही दिवसांपासून पुणे-मुंबई महामार्गावर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा मुद्दा पुन्हा तापताना दिसत आहे. प्रचंड वाहतूक कोंडी असतानाही टोल नाक्यावर वसुली सुरू असल्यानं वाहनधारकांकडून नाराजीही व्यक्त केली गेली. आता पुन्हा वाहतूक कोंडी झाल्यानंतरही टोल नाक्यावर टोल आकारला जात असल्यानं प्रवाशांसह वाहनचालकांना जाब विचारला. यामुळे काही काळ तणावाचं वातावऱण निर्माण झालं होतं..CTET परीक्षा केंद्रात दागिन्यांवर बंदी, मंगळसूत्रही काढायला लावलं; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परीक्षार्थींची गैरसोय.पनवेल येथील शिडून टोल नाक्यावर दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. मात्र, एवढी प्रचंड वाहतूक कोंडी असतानाही टोल वसुली सुरूच ठेवल्याने वाहनचालकांमध्ये तीव्र संताप पाहायला मिळाला. वेळेवर पोहोचण्याची घाई, अडकलेली वाहतूक आणि टोल प्रशासनाची भूमिका यामुळे वातावरण चिघळलं..टोल नाक्यावर प्रवासी आक्रमक झाले होते. वाहनचालाकांनी संताप व्यक्त करत कॅमेऱ्यांची तोडफोड करण्याचाही प्रयत्न केला. कर्मचाऱ्यांशी वाद घालत टोल न घेता गाड्या सोडायला संतप्त प्रवाशांनी भाग पाडलं. वाहनांच्या इतक्या लांब रांगा लागल्या असतानाही टोल कसा घेता असा संतप्त सवाल वाहनचालकांनी केला..