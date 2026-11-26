मुंबई : माटुंग्यातील पी. सी. जैन ज्वेलर्सवर बुधवारी पाच ते सहा गोळ्या झाडण्यात आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. रहदारीच्या मुख्य रस्त्यावर शोभा हॉटेलच्या बाजूला असलेल्या या ज्वेलर्सवर संध्याकाळच्या सुमाराला गोळीबार झाला. त्यानंतर परिसरात घबराट पसरून पळापळ उडाली. दुकानदारांनी धडाधड दुकाने बंद केली. .पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपास सुरू केला, पोलिसांना तेथे काही पुंगळ्या मिळाल्या असून, सीसीटीव्ही फुटेज तपासून तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांकडून माहिती घेऊन हल्लेखोरांचा शोध घेण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले आहे..बदलापूर-पनवेल प्रवास २० मिनिटांत, बोगद्याचे काम अंतिम टप्प्यात; कधी खुला होणार?.पुण्यात न्यायालयासमोर एका व्यक्तीवर कोयत्याने वार केल्याची घटना ताजी असतानाच मुंबईतही गोळीबार झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पुढील तपास पोलिस करीत आहेत..Mumbai: दुपारी 1:11 वाजता मोठा धडाका होणार! मुंबई पालिकेला पुन्हा धमकीचा मेल, बिग बींच्या 'जलसा'चाही उल्लेख.पोलिस असल्याचे सांगून ९७ लाखांची रोकड लुटली पोलिस असल्याची बतावणी करून परदेशी महिलेकडील ९७ लाख ५० हजार रुपयांची रोकड जबरीने लुटून पसार झालेल्या आरोपींना आझाद मैदान पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत अटक केली. पोलिसांनी लुटलेली संपूर्ण रक्कम हस्तगत केली आहे. मध्य आफ्रिकेतील रहिवासी असलेली फिर्यादी महिला २० नोव्हेंबरला रोख रकमेची बॅग घेऊन धनजी स्ट्रीट येथून टॅक्सीने कुलाब्याच्या दिशेने जात होती. त्या वेळी दोघांनी स्कूटरवरून तिचा पाठलाग केला. मेट्रो सिनेमाजवळ टॅक्सी अडवून चालकाला आपण पोलिस असल्याचे सांगितले. त्यानंतर महिलेची आणि तिच्या मैत्रिणीची पोलिस असल्याची बतावणी करून झडती घेतली. .या वेळी त्यांच्याकडील रोख रकमेची बॅग हिसकावून आरोपी पसार झाले. याप्रकरणी आझाद मैदान पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजा बिडकर यांनी तातडीने तपासाची सूत्रे हाती घेत वेगवेगळी पथके स्थापन केली. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक तपासाच्या आधारे पोलिसांनी चेंबूर, कळवा, ठाणे आणि अहिल्यानगर परिसरात आरोपींचा शोध घेतला. अखेर टाकळी ढोकेश्वर येथून आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.