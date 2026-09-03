मुंबई

Maulana Azad Corporation: कर्ज योजना रखडल्या, प्रस्ताव प्रलंबित; महामंडळाच्या संथ कारभारावरून NCP च्या बड्या नेत्याची थेट उपमुख्यमंत्र्यांकडे धाव, मागणी काय?

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्जमर्यादा २० लाखांपर्यंत वाढविणे, व्यावसायिक कर्ज योजना व OTS तातडीने लागू करण्याची मागणी
Demand to raise minority education loan limit to ₹20 lakh.

Demand to raise minority education loan limit to ₹20 lakh.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी महामंडळाचे संचालक सलीम सारंग यांनी आज उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. यावेळी महामंडळाचे संचालक डॉ. असगर मुकादम आणि अल्ताफ पावेकर हेही उपस्थित होते.

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