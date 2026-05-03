Mumbai: नालेसफाईत हयगय चालणार नाही! महापौर रितू तावडे यांचा इशारा; कामांची प्रत्यक्ष पाहणी

मुंबई : पावसाळापूर्व कामे योग्य प्रकारे पूर्ण होईपर्यंत मी स्वतः रस्ते काँक्रीटीकरण आणि नालेसफाईच्या कामांची सातत्याने पाहणी करणार आहे. नालेसफाईच्या कामात हयगय केल्यास गय नाही, असा इशारा मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी दिला आहे. चेंबूर परिसरातील रस्ते आणि विविध नाल्यांच्या गाळउपसा कामांची आज (ता. २) त्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली..महापौरांनी सकाळी चेंबूर (पूर्व) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान परिसरातील मार्ग २१ आणि ११ या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची पाहणी केली. केवळ कामाचा वेग पाहून न थांबता महापौरांनी प्रत्यक्ष कोअर ट्रायल पीट (मूलभूत चाचणी) करून सिमेंट, लोखंड आणि काँक्रीटच्या दर्जाची खातरजमा केली..Mumbai: धरणांच्या साठवण क्षमतेत घट! गाळ, पालापाचोळा साचला; माती काढण्याची मागणी.कामाचा वेग वाढवताना गुणवत्तेशी तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. तसेच सिमेंटमुळे वृक्ष बाधित होणार नाहीत आणि पाणी निचरा होणाऱ्या नलिकांमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले..'सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग'चे आदेशरस्त्यांच्या पाहणीनंतर महापौरांनी माहूल नाला, जे. के. केमिकल नाला आणि मिठी नदीतील गाळउपसा कामाचा आढावा घेतला. यंदा मुंबईत ८.२८ लाख मेट्रिक टन गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट असून, १ मेपर्यंत सुमारे ४५ टक्के (३.७६ लाख मेट्रिक टन) काम पूर्ण झाले आहे. नालेसफाईच्या कामात पारदर्शकता यावी, यासाठी महापौरांनी प्रशासनाला सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले; जेणेकरून स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही कामावर लक्ष ठेवता येईल..पाहणीदरम्यान महापौरांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. या वेळी एम पश्चिम प्रभाग समिती अध्यक्ष आशा मराठे, एल प्रभाग समिती अध्यक्ष विजयेंद्र शिंदे, एफ दक्षिण-उत्तर प्रभाग समिती अध्यक्ष मानसी सातमकर, नगरसेविका साक्षी कनोजिया, कशीश फुलवारिया आणि महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.