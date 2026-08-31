महापौर रितू तावडेंची बदनामी, फेक व्हिडीओ बनवत फोटोग्राफी शिक्षक पती असल्याचं सांगत जोडली खोटी माहिती; यूट्युब चॅनेलविरोधात गुन्हा

मुंबई : महापौरांचे पती असल्याचा खोटा दावा करीत लालबाग येथील एका फोटोग्राफी शिक्षकाची बदनामी करणारा व्हिडिओ यूट्युबवर अपलोड केल्याप्रकरणी काळाचौकी पोलिसांनी एका यूट्यूब चॅनेल चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. गैरसमज पसरवून बदनामी केल्याप्रकरणी पोलिस सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहेत. .लालबाग येथे राहणारे आणि कणकवलीत स्टुडिओ चालवणारे तक्रारदार राजेश तावडे हे व्यावसायिक फोटोग्राफी शिक्षक आहेत. तक्रारीनुसार बुधवारी (ता. २६) त्यांच्या शेजाऱ्यांनी त्यांना एका यूट्युब व्हिडिओची लिंक पाठवली.'जिके-शॉट-व्हिडिओज' नावाच्या या चॅनलवर 'राजनीता रितू तावडे के पति राजेश तावडे का जीवन परिचय' या शीर्षकाखाली एक व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला होता..Mumbai High Court: पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली भाडेवाढ रद्द, मुंबई बंदर प्राधिकरणाला दणका .या व्हिडिओमध्ये तावडे यांचा फेसबुकवरील फोटो आणि महापौरांचा फोटो एकत्र जोडून, राजेश तावडे हे महापौरांचे पती असून ते बांधकाम व्यावसायिक असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या शिक्षकाच्या तक्रारीची पोलिसांनी तत्काळ दखल गुन्हा नोंदवला आहे..तक्रारीनुसार, २६ ऑगस्ट रोजी रात्री १०.३० च्या सुमारास त्यांच्या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या एका महिलेने त्यांना व्हॉट्सॲपवर (WhatsApp) एका युट्यूब व्हिडिओची लिंक पाठवली. ती लिंक उघडली असता "GK-Shorts-Videos" नावाच्या युट्यूब चॅनलवर "राजनीता ऋतू तावडे के पति राजेश तावडे का जीवन परिचय" या शीर्षकासह एक शॉर्ट व्हिडिओ आढळला..या व्हिडिओमध्ये राजेश तावडे यांना बिल्डर, बांधकाम व्यावसायिक, बी.कॉम (Commerce Graduate) आणि क्रिकेट व प्रवासाची आवड असलेले व्यक्ती म्हणून दाखवण्यात आले होते. तसेच महापौर ऋतू तावडे या त्यांच्या पत्नी असल्याचा खोटा दावा करण्यात आला होता. .Aditi Tatkare: मंत्री आदिती तटकरेंच्या PROचा मृत्यू, शतपावलीला गेले अन् अचानक कोसळले.दरम्यान, राजेश तावडे आणि महापौर ऋतू तावडे यांच्याशी संबंधित तथ्यांची कोणतीही शहानिशा न करता, केवळ बदनामी करण्याच्या उद्देशाने हा व्हिडिओ तयार करून प्रसारित केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी काळाचौकी पोलिसांनी युट्यूब चॅनल चालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.