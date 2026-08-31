मुंबई

महापौर रितू तावडेंची बदनामी, फेक व्हिडीओ बनवत फोटोग्राफी शिक्षक पती असल्याचं सांगत जोडली खोटी माहिती; यूट्युब चॅनेलविरोधात गुन्हा

Mayor Ritu Tawde: फेक व्हिडीओ बनवत महापौर रितू तावडेंची बदनामी केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी यूट्युब चॅनेलविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Mayor Ritu Tawde Defamed

Mayor Ritu Tawde Defamed

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : महापौरांचे पती असल्याचा खोटा दावा करीत लालबाग येथील एका फोटोग्राफी शिक्षकाची बदनामी करणारा व्हिडिओ यूट्युबवर अपलोड केल्याप्रकरणी काळाचौकी पोलिसांनी एका यूट्यूब चॅनेल चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. गैरसमज पसरवून बदनामी केल्याप्रकरणी पोलिस सध्या या प्रकरणाचा सखोल तपास करीत आहेत.

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