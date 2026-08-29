मुंबई

MCA च्या किचनला ८७ गुण, तरी FDAची कारवाई; हायकोर्टाने घेतला आक्षेप, ५ लायसन्सवरील निलंबन हटणार

Bombay High Court Slams FDA Over MCA Club Action: मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या आवारात चालणाऱ्या ५ रेस्टॉरंटच्या परवान्यांवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने केलेली निलंबनाची कारवाई रद्द केली आहे.
Bombay High Court

Bombay High Court

esakal

Vrushal Karmarkar
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मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आणि महाराष्ट्र FDA यांच्यातील न्यायालयीन लढाईत मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील MCA क्लबच्या स्वयंपाकघरावर लादलेली बंदी उठवण्याचा मार्ग आता FDA साठी मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने ही बंदी उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. FDA ने यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी MCA क्लबच्या स्वयंपाकघराची तपासणी केली होती. त्यावेळी स्वयंपाकघराला ११० पैकी ८७ गुण मिळाले होते.

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