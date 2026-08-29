MCA च्या किचनला ८७ गुण, तरी FDAची कारवाई; हायकोर्टाने घेतला आक्षेप, ५ लायसन्सवरील निलंबन हटणार

मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आणि महाराष्ट्र FDA यांच्यातील न्यायालयीन लढाईत मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबईच्या वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील MCA क्लबच्या स्वयंपाकघरावर लादलेली बंदी उठवण्याचा मार्ग आता FDA साठी मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने ही बंदी उठवण्याचे आदेश दिले आहेत. FDA ने यापूर्वी २० ऑगस्ट रोजी MCA क्लबच्या स्वयंपाकघराची तपासणी केली होती. त्यावेळी स्वयंपाकघराला ११० पैकी ८७ गुण मिळाले होते. .यानंतर न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी दुसऱ्या तपासणीचे आदेश दिले होते. २५ ऑगस्टच्या निर्देशानंतर एफडीएच्या पथकाने २७ ऑगस्ट रोजी पुन्हा स्वयंपाकघराची तपासणी केली. यावेळी स्वयंपाकघराची कामगिरी आणखी चांगली असल्याचे आढळून आले, त्याला ११० पैकी ९५ गुण मिळाले. एमसीएने असा आरोप केला की, दोनदा तपासणी होऊन समाधानकारक गुण मिळूनही एफडीएने कारवाई सुरूच ठेवली. यानंतर एमसीएने न्यायालयात धाव घेतली..Tukaram Mundhe: परदेशात एक नियम, भारतात दुसरा का? तुकाराम मुंढेंनी ग्लोबल फूड कंपन्यांना सुनावलं; नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित.मिळालेल्या माहितीनुसार, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएच्या कारवाईवरही प्रश्न उपस्थित केले. ही कारवाई सहाय्यक आयुक्त राहुल ताकाटे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने केली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर एमसीए क्लबच्या स्वयंपाकघराला पुन्हा कामकाज सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एमसीए बीकेसीचे अध्यक्ष अजय देसाई यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून हा एमसीएसाठी मोठा दिलासा असल्याचे म्हटले आहे..मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंकर यांच्या खंडपीठाने, एमसीए आणि अन्न सेवा पुरवठादार शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील करार आणि कार्यान्वयन क्रियाकलापांची गोपनीयता व्यावहारिक दृष्टिकोनातून विचारात घेण्याच्या एफडीएच्या २५ ऑगस्टच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल संबंधित एफडीए अधिकाऱ्याला सुरुवातीला अवमान नोटीस बजावण्याची धमकी दिली होती. एमसीएने असा युक्तिवाद केला की, नियामकाच्या दाव्याच्या विपरीत, दोन्ही पक्षांमधील कायदेशीर करार स्पष्ट होता..एफडीएने सर्वप्रथम २० ऑगस्ट रोजी एमसीएच्या बीकेसी येथील परिसराची तपासणी केली आणि दुसऱ्याच दिवशी पाच दुकानांचे परवाने निलंबित केले, कारण परवाने एमसीएच्या नावावर असूनही ती दुकाने शिरके इन्फ्रास्ट्रक्चरद्वारे चालवली जात होती. एफडीएला स्वच्छता, साठवणूक आणि अन्न हाताळणीशी संबंधित कथित उल्लंघने आढळली. २५ ऑगस्ट रोजी, उच्च न्यायालयाने पुनर्तपासणीचे आदेश दिले आणि चहा व कॉफी व्हेंडिंग मशीनला परवानगी दिली..नवी मुंबईत झेरॉक्स दुकानात ३,५०० SIR फॉर्म, भाजप पदाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल; एकाला रंगेहाथ अटक, पाच बीएलओ निलंबित.उच्च न्यायालयाने कळवले की, शनिवारी न्यायालयाने नवीन तपासणी अहवालांचा अभ्यास केला आणि याचिकाकर्ते सर्व बाबींमध्ये यशस्वी झाल्याचे आढळले. एफडीए अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण पी. काकडे यांनी न्यायालयाला कळवले की, कराराच्या गोपनीयतेचा मुद्दा अद्याप अनिर्णित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.