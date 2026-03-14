Mumbai News: मुंबईकरांनो सावधान! कोरोनानंतर 'या' संसर्गजन्य आजारात वाढ, २८८ जणांना लागण

भाग्यश्री भुवड मुंबई : मुंबईत गोवर या संसर्गजन्य आजाराच्या रुग्णांमध्ये पुन्हा वाढ होताना दिसत आहे. शहरातील विविध भागांतून संक्रमित मुलांची प्रकरणे समोर येत असून, धारावी, गोवंडी आणि कुर्ला या परिसरात तुलनेने अधिक रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या भागांमध्ये निगराणी वाढवून लसीकरण मोहिमेला गती दिली आहे. .कस्तुरबा रुग्णालयात गेल्या दोन महिन्यांत ६४ मुलांना गोवरमुळे दाखल करण्यात आले असून, काही प्रकरणे 'एमएमआर' संसर्गाशी संबंधित असल्याचे समोर आले आहे, तर 'सकाळ'ला सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एकूण २१ मुलांना निश्चित गोवर झाला असून, ५८ संशयित असल्याचे सांगण्यात आले. तर गोवंडीच्या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पाचपेक्षा जास्त रुग्ण सापडल्याने तिथे गोवरचा उद्रेक झाल्याची स्थिती आहे, असेही सांगण्यात आले..पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'गोवंडी (एम-पूर्व वॉर्ड) मध्ये मार्चमध्ये पाच गोवरच्या रुग्णांची पुष्टी झालेली प्रकरणे आढळली आहेत, तर धारावी (जी- उत्तर वॉर्ड) परिसरातही चार ते पाच प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. दरम्यान, प्रशासनाच्या म्हणणानुसार गोवरचा उद्रेक झाला नसला तरी रुग्णसंख्येत वाढ होत असल्याने आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी स्थानिक प्रभावी व्यक्ती, धार्मिक स्थळे आणि धर्मगुरूंची मदत घेतली जात आहे..दरम्यान, ऑक्टोबर २०२२ मध्ये गोवंडी परिसरात दोन कुटुंबांतील तीन मुलांचा गोवर संसर्गामुळे मृत्यू झाला होता. तपासात या मुलांना लस दिली नव्हती, हे समोर आले होते. त्यानंतर पालिकेने मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण मोहीम राबवली होती. आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार, गोवरचे बहुतेक रुग्ण तेच आहेत ज्यांनी लस घेतलेली नाही..कस्तुरबा रुग्णालयातील आकडेवारी२०२४ - १०३ प्रकरणे२०२५ - ११३ प्रकरणे२०२६ जानेवारी - २७ प्रकरणे२०२६ फेब्रुवारी - ३७ प्रकरणे२०२६ मार्चमध्ये आतापर्यंत - ७-८ प्रकरणे.