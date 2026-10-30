Meenakshi Shinde: मीनाक्षी शिंदेंमुळे पक्षाची बदनामी, शिवसैनिकांचा संताप; अनेक नगरसेवकांची शक्तिप्रदर्शनाला दांडी

ठाणे : प्रदीप पूर्णेकर यांच्या हत्येवरून ठाण्यातील राजकीय संघर्ष तीव्र झाला असून, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ गुरुवार (ता.३०) रोजी शिवसैनिक रस्त्यावर उतरले होते. टेंभी नाक्यावरील आनंदाश्रमासमोर मुंबई, ठाणे, पालघर, नवी मुंबईसह विविध भागांतील शिवसेनेचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते एकत्र येत शिवसेना ठाकरे गटाच्या नेत्यांविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. मात्र या ठाण्यातील शिवसेनेच्या या शक्तिप्रदर्शनाला अनेक नगरसेवकांनी दांडी मारल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणी एका महिना उलटला असून अद्यापही आरोपींचा तपास सुरु असल्यामुळे महाविकास आघाडीकडून आंदोलन जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी शिवसेनेनेही आक्रमक भूमिका घेतली. टेंभी नाका येथील आनंदाश्रमासमोर विविध जिल्ह्यांतील विभागप्रमुख, नगरसेवक, उपविभागप्रमुख, शाखाप्रमुख, उपशाखाप्रमुख, गटप्रमुख तसेच युवासेना आणि संलग्न संघटनांचे पदाधिकारी जमले होते. मात्र शिंदेसेनेच्या या शक्तिप्रदर्शनाला अनेक नागरसवेक तसेच कार्यकर्ते अनुपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे..Lonavala Railway Station: लोणावळा रेल्वे स्थानकात राडा; तिकीट तपासणीसाला प्रवाशाकडून बेदम मारहाण, Video Viral .''काल गुरुवार (ता. २९) रोजी शिंदे शिवसेनकडून सर्व पदाधिकारी, नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांना ठाकरे सेनेविरोधात शक्तिप्रदर्शन करण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र अनेक नगरसेवकांनी या शक्तिप्रदर्शनाला जाणीवपूर्वक दांडी मारली होती. 'मीनाक्षी शिंदेंमुळे पक्षाची बदनामी होतेय. आम्ही एकनाथ शिंदेंसाठी येऊ, पण मीनाक्षी शिंदेंसाठी का येऊ?' असा सवाल करत नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मीनाक्षी शिंदेंमुळे शिंदेसेनेत अंतर्गत नाराजी पसरल्याचे दिसून आले आहे..पुन्हा नागरिकांना मनस्तापपूर्णेकर यांच्या समर्थनार्थ मंगळवारी मध्यरात्री घोडबंदर परिसरात झालेल्या आंदोलनात जाळपोळ आणि रास्ता रोको करण्यात आला होता. सुमारे पाच तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. ही घटना ताजी असतानाच गुरुवारी पुन्हा राजकीय संघर्षामुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी.ठाणेकरांची पायपीटदिवाळीच्या खरेदीसाठी जांभळी नाका परिसरात आलेले नागरिक, शाळेतून घरी परतणारे विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना कोंडीचा फटका बसला. रिक्षा उपलब्ध होत नसल्याने अनेकांना भर उन्हात पायी जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.