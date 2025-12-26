Meenakshi Shinde: शिंदे गटात अस्वस्थता? विश्वासू नेत्याचा राजीनामा, महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पहिली ठिणगी

ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या माजी महापौर आणि महिला जिल्हा संघटक मीनाक्षी शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जी राजकीय परिस्थिती आहे, त्यासाठी आपण काम करण्यास असमर्थ असल्याचे कारण देत त्यांनी हा राजीनामा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे. .त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाची अंतर्गत धुसफूस बाहेर येण्यास सुरुवात झाली आहे. ही पहिली ठिणगी विजवण्यास यश येते की त्याचा वणवा पेटतो, हे आता पाहावे लागणार आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. शिवसेना शिंदे गट आणि भाजप युतीची चर्चा सुरू असतानाच पक्षातील इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींचाही धडाका सुरू आहे..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक भूषण भोईर यांना पुन्हा मनोरमा प्रभागातून तिकीट मिळू नये, यासाठी शिवसैनिक आणि शाखाप्रमुखाने आंदोलन केले होते. स्थानिक कार्यकर्त्यालाच संधी मिळावी, यासाठी शाखाप्रमुख विक्रांत वायचळ यांनी निदर्शने केली होती. त्यामुळे पक्षाने वायचळ यांच्यावर शिस्तभंगाचा ठपका ठेवून पदावरून निलंबित करण्याची कारवाई केली गेली. वायचळ हे मीनाक्षी शिंदे यांचे निकटवर्ती मानले जातात. त्यामुळे वायचळ यांच्यावर कारवाई झाल्यानंतर मीनाक्षी शिंदे यांनी राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे..आज भूमिका मांडणारराजीनाम्याविषयी अधिक माहिती न देता निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या मागे उभे राहिले पाहिजे, असे मीनाक्षी शिंदे यांनी माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना सांगितले. तसेच आपली भूमिका उद्या शुक्रवारी जाहीर करणार असल्याचे संकेतही दिले. गुरुवारी सायंकाळी अचानक मीनाक्षी शिंदे यांचा राजीनामा समाजमाध्यमांवर झळकला. शिवसेनेच्या फायरब्रॅण्ड म्हणून मीनाक्षी शिंदे यांची ओळख आहे. त्यामुळे त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांने सांगितले..CM Devendra Fadnavis : मुंबई महापालिकेत ‘कमळ’ फुलणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.