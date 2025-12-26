मुंबई

Meenakshi Shinde: शिंदे गटात अस्वस्थता? विश्वासू नेत्याचा राजीनामा, महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर पहिली ठिणगी

Thane Municipal Corporation: ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे गटातील माजी महापौर आणि महिला जिल्हा संघटकांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
Meenakshi Shinde quits shinde shivsena

Meenakshi Shinde quits shinde shivsena

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या विश्वासू समजल्या जाणाऱ्या माजी महापौर आणि महिला जिल्हा संघटक मीनाक्षी शिंदे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जी राजकीय परिस्थिती आहे, त्यासाठी आपण काम करण्यास असमर्थ असल्याचे कारण देत त्यांनी हा राजीनामा शिवसेना मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांना दिला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Eknath Shinde
Mumbai BMC Elections
bmc election
Thane Municipal Corporation
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com