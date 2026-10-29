मुंबई

Meenakshi Shinde Resign: माझ्या मनाला प्रचंड वेदना होतायत..., मीनाक्षी शिंदेंनी राजीनाम्याच्या पत्रात नेमकं काय लिहलंय?

Meenakshi Shinde Resign Letter: मीनाक्षी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिला आहे. या राजीनाम्याच्या पत्रात त्यांनी नेमकं काय लिहलंय याबाबत जाणून घ्या.
Meenakshi Shinde Resign Letter

Meenakshi Shinde Resign Letter

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाचे ठाण्यातील विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या प्रकरणाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. महिना उलटूनही अद्याप आरोपी मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना अटक न केल्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर अटक व्हावी, अशी मागणी पूर्णेकर कुटुंबाकडून केली जात होती. त्यानंतर आता मीनाक्षी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीमाना दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Eknath Shinde
shivsena
Marathi News Esakal
www.esakal.com