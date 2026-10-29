Meenakshi Shinde Resign: माझ्या मनाला प्रचंड वेदना होतायत..., मीनाक्षी शिंदेंनी राजीनाम्याच्या पत्रात नेमकं काय लिहलंय?

मुंबई : शिवसेना ठाकरे गटाचे ठाण्यातील विभागप्रमुख प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या प्रकरणाला एक महिना पूर्ण झाला आहे. महिना उलटूनही अद्याप आरोपी मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांना अटक न केल्यामुळे त्यांना लवकरात लवकर अटक व्हावी, अशी मागणी पूर्णेकर कुटुंबाकडून केली जात होती. त्यानंतर आता मीनाक्षी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीमाना दिल्याची माहिती समोर आली आहे. .प्रदीप पूर्णेकर हत्या प्रकरणात आरोपी मीनाक्षी शिंदे आणि त्यांचे पती राजेंद्र शिंदे यांची चौकशी करण्यात आली होती. यानंतर मीनाक्षी शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून राजीनामा दिलेला आहे. या पत्रात त्यांनी 'राजीनामा देत असताना माझ्या मनाला प्रचंड वेदना होत आहेत' अशा भावना मांडल्या आहेत..Meenakshi Shinde Resign: ठाण्यात मोठी घडामोड! प्रदीप पूर्णेकर हत्याप्रकरण; मीनाक्षी शिंदेंचा राजीनामा.मीनाक्षी शिंदे यांनी पत्रात काय लिहलंय?मीनाक्षी शिंदे यांनी राजीनाम्याच्या पत्रात ''गेल्या काही दिवसांपासून माझ्याबाबत समाजमाध्यमांवर तसेच पक्षपातळीवर आरोप-प्रत्यारोप केले जात होते. सर्वपक्षीय एकत्रित येऊन माझ्यावर विविध आरोप करत पक्ष नेतृत्वास अर्थात मुख्य नेते व पालकमंत्री म्हणून आपणास वेठीस धरण्याचे जे षडयंत्र चालू आहे हे पाहून माझ्या मनाला प्रचंड वेदना होत आहेत. मी आतापर्यंत पक्षाचे काम निष्ठेने केले आहे, पक्षाला किंवा आपणांस कधीही मान खाली घालावी लागेल, असे कोणतेही कृत्य केलेले नाही. मात्र तरीही ज्या प्रकरणांशी माझा काहीही संबंध नाही, अशा ठिकाणी माझे नाव जोडून आपल्यावर आणि पक्षावर दबाव निर्माण केला जात आहे''..त्याचपुढे त्यांनी असे म्हटले की, 'ज्या नेतृत्वाचा सन्मान जपण्यासाठी मी काम केले, त्याच नेतृत्वाच्या बदनामीचे कारण माझ्यामुळे व्हावे, ही कल्पनाही मला सहन होत नाही. माझी निष्ठा आणि माझ्या कार्याची पावती आरोपांच्या माध्यमातून दिली जातेय, हे पाहून मी ठाणे जिल्हा महिला आघाडी प्रमुख पदाचा राजीनामा सुपूर्द करत आहे. हा निर्णय नाराजीतून नव्हे, तर आपल्या नेतृत्वाचा सन्मान आणि पक्षाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी घेतला आहे', अशी भूमिका त्यांनी पत्रातून मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.