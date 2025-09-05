मुंबई

Mumbai Local: प्रवाशांची कोंडी निश्चित! मुंबई लोकलकडून मेगाब्लॉकची घोषणा, जाणून घ्या संपूर्ण वेळापत्रक

Mumbai Local Sunday Megablock Update: उपनगरी रेल्वे प्रवाशांना येत्या रविवारी मोठा अडथळा सहन करावा लागणार आहे. मध्य आणि हार्बर मार्गावर ७ सप्टेंबर २०२५ (रविवार) रोजी रेल्वे प्रशासनाने मेगाब्लॉक जाहीर केला आहे.
मुंबई : मुंबईची लाईफलाईन, उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कला या रविवारी मोठा अडथळा येणार आहे. मुंबई लोकल प्रशासनाकडून मेगाब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी मध्य आणि हार्बर मार्गांवर रविवार ७ सप्टेंबर रोजी मेगा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे.

