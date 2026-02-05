मुंबई
Mumbai Crime: मुकबधीर तरुणीसोबत नको ते घडलं; तब्बल १६ जणांची DNA केली, पण कुटुंबातील व्यक्तीच नराधम निघाला!
Mumbai Crime News: मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. एका मानसिकरित्या पीडित तरुणीवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रकार घडला असून याप्रकरणी तिच्या वडिलांना अटक करण्यात आली आहे.
मुंबई : राज्यभरात अत्याचार, लैंगिक छळ अशा क्राइमच्या घटना घडत असल्याचे सातत्याने समोर येत आहे. अशातच आता मुंबईत मनाला हादरवून टाकणारा एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मुंबईतील एका मानसिकरित्या पीडित तरुणीवर सातत्याने नराधमांकडून लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. ज्यामध्ये तिच्या वडिलांचाही समावेश असल्याचे उघडकीस आले आहे.