ऐन गर्दीच्या वेळी एसी लोकलच्या टपावर तरुणाचा थरारक प्रवास, वाहतूक कोलमडली, रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा खोळंबा; Video Viral

मुंबई : विठ्ठलवाडी ते कल्याण दरम्यान थरारक प्रकार घडला आहे. एसी लोकल ट्रेनच्या छतावर एक तरुण चढल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकारामुळे प्रवाशांमध्ये वाहतूक कोलमडली असून रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांचा खोळंबा झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विठ्ठलवाडी ते कल्याण स्थानकादरम्यान मंगळवार (ता. ५) रोजी दुपारी २ वाजून ३ मिनिटांच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. एक मनोरुग्ण अचानक एसी लोकलच्या टपावर चढला. विठ्ठलवाडी स्थानकावर पोलिसांनी संबंधित तरुणाला खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर तो व्यक्ती खाली उतरला आणि काही वेळानंतर पुन्हा लोकलवर चढला. त्यामुळे ट्रेन पुढे कल्याण स्थानकाकडे रवाना झाली..Palghar: पालघरमध्ये पोलिसांची धडक कारवाई! ४५ लाखांचे ब्राऊन शुगर जप्त; महिलेसह दोघांना अटक.कल्याण स्थानकावर ट्रेन पोहोचल्यानंतर 2 ते 3 हमाल रेल्वे पोलीस आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी प्रयत्न करत सुमारे 2:50 वाजता त्या तरुणाला खाली उतरवण्यात यश मिळवले. परंतु या संपूर्ण प्रकारामुळे सुमारे अर्धा ते पाऊण तास प्रवाशांचा मोठा खोळंबा झाला. सध्या या तरूणाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्याच्या कुटुंबीयांचा शोध सुरु आहे, अशी माहिती रेल्वे पोलिसांनी दिली..सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवरकल्याणमध्ये घडलेल्या या घटनेमुळे मध्य रेल्वेच्या सुरक्षेबाबत चर्चा सुरु झाल्या आहेत. एसी लोकलचे दरवाजे बंद असताना, तसेच स्थानकांवर कडक बंदोबस्त असतानाही हा तरुण लोकलच्या टपावर कसा चढला? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..महाराष्ट्रात खाद्य व्यापार्यांना मोठा दिलासा! लायसन्सची सक्ती संपली; आता परवान्याशिवायही चालणार व्यवसाय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.