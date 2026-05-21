Maharashtra politics: ‘राष्ट्रवादी’ विलीनीकरणाचा विषय समाप्त; शशिकांत शिंदे यांचे मुंबईतील बैठकीत स्पष्टीकरण, २२ आमदारांच्या भेटीस दुजोरा नाही

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या बाबत पुन्हा सुरू झालेल्या चर्चांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी आज पूर्णविराम दिला. ''विलीनीकरणाचा विषय संपलेला असून त्यावर यापुढे कोणतीही चर्चा होणार नाही. आम्ही सक्षमपणे स्वतंत्र पक्ष म्हणून शरदचंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही वाटचाल करणार आहोत,'' असे शशिकांत शिंदे यांनी आज पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले..पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची आज बैठक झाली. या बैठकीत अनेक पदाधिकारी आणि नेत्यांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांत निर्माण झालेल्या संभ्रमाबाबत स्पष्टता मागितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी नुकतीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसची (शरदचंद्र पवार) पक्ष संघटना मजबूत करून मोठ्या उमेदीने पुढे जायचे आहे. पूर्ण ताकदीने पक्ष उभा करण्याबाबत पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली..२२ आमदारांच्या भेटीस दुजोरा नाहीराष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार) सुरू असलेल्या अंतर्गत तणावाच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षाच्या २२ हून अधिक आमदारांनी अलीकडेच शरद पवार यांची भेट घेतली. मात्र, या भेटींना अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. आमदारांच्या भेटीबाबत शिंदे यांना विचारले असता "शरद पवार यांना अनेक लोक भेटत असतात. त्या भेटींमधून कोणताही वेगळा अर्थ काढू नये. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाबाबत कोणतीही चर्चा नाही आणि तसा कोणताही प्रयत्नही सुरू नाही." असे त्यांनी स्पष्ट केले. .शिंदेंनी सांगितले, की १५ ऑगस्टनंतर आम्ही काँग्रेस, शिवसेनेसह (यूबीटी) संयुक्तपणे महाराष्ट्रात राज्यव्यापी दौरे करणार आहोत. प्रत्येक जिल्ह्यात संघटन मजबूत करणार आहोत. जनतेच्या प्रश्नासाठी आम्ही उतरणार आहोत. कार्यकर्ता आहे तिथे आहे. जनता आमच्या पाठीशी आहे. जनतेच्या माध्यमातून उठाव करून सरकारच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करणार आहोत. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात सक्षम विरोधी पक्ष उभा करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. खासदार, आमदार, निवडणूक लढवलेले उमेदवार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी आपापली मते मांडली. सर्वांना सोबत घेऊन पक्षाला नव्या आशावादाने पुढे नेण्याचा निर्णय झाल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले..शरद पवार यांना आमदार भेटले नाहीत'राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी शरद पवार यांना आमदारांनी भेट दिल्याचे दावे फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले, "सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी शरद पवार यांची भेट घेतल्याचे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे आहे. सत्ताधारी आमदार विरोधी पक्षात जातील असा विचार करणेही हास्यास्पद आहे." पाटील यांनीही दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस गटांच्या विलीनीकरणाचा विषय आता थंडावल्याचे सांगितले.