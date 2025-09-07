Mumbai Rain: काही तास महत्त्वाचे! राज्यभरात कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने राज्यभरात हजेरी लावली आहे. शनिवार (ता. ६) रोजी गणेश विसर्जननिमित्त पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत होत्या. यामुळे हवामान विभागाने अलर्ट दिला असून रविवार (ता. ७) रोजी देखील असंच वातावरण राहणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. .भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) रविवारी महाराष्ट्रातील काही भागांसाठी हवामान अलर्ट जारी केले आहेत. ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी यलो इशारा जारी करण्यात आला आहे. पालघर येथे ऑरेंज अलर्ट दिला असून काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि धुळे येथे मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..न्यायालयात न्यायाधीशांना 'माय लॉर्ड' का म्हणतात? वाचा यामागचा नेमका अर्थ....याव्यतिरिक्त, नाशिकमधील घाट परिसरात ऑरेंज अलर्ट आणि पुणे येथील घाटांना यलो इशारा अंतर्गत ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अधिकाऱ्यांनी विशेषतः किनारपट्टी आणि सखल भागातील रहिवाशांना, पावसाच्या चालू सरीदरम्यान खबरदारी घेण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे..शहर आणि उपनगरीय भागात सामान्यतः ढगाळ आकाश आणि मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे आणि उपनगरातील काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. कमाल आणि किमान तापमान अनुक्रमे २९ अंश सेल्सिअस आणि २५ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे..पावसामुळे मुंबई धरणांच्या पाणीपातळीत वाढमुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या तलावांमधील पाण्याची पातळी त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पावसामुळे वाढली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आकडेवारीनुसार, शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमध्ये एकत्रित पाणीसाठा आता ९६.९० टक्के आहे. रविवार (७ सप्टेंबर) रोजी बीएमसीने दिलेल्या माहितीनुसार, या जलाशयांमध्ये एकत्रित पाणीसाठा १४,०२,५६३ दशलक्ष लिटर आहे, जो त्यांच्या एकूण क्षमतेच्या ९६.९० टक्के आहे..'पुढच्या वर्षी लवकर या' म्हणताय..., पण २०२६मध्ये कधी होणार गणेशाचं आगमन? तारीख आताच पाहून घ्या .अप्पर वैतरणा तलावाची पातळी ६०३.३४ मीटर नोंदली गेली आहे, जी त्याच्या पूर्ण पुरवठा पातळी (एफएसएल) ६०३.५१ मीटरपेक्षा अगदी कमी आहे, तर त्याच्या जिवंत साठवणुकीच्या ९७.६६ टक्के पाणीसाठा भरला आहे. गेल्या २४ तासांत या तलावात ७० मिमी पाऊस पडला, ज्यामुळे एकूण हंगामी पाऊस २,१७६ मिमी झाला आहे..मोडक सागर आणि तानसा धरणे जवळजवळ पूर्ण क्षमतेने भरली आहेत, मोडक सागर १६३.१६ मीटर (१०० टक्के साठवणूक) आणि तानसा १२८.५३ मीटर (९८.६९ टक्के साठवणूक) आहे. गेल्या २४ तासांत दोन्ही धरणांमध्ये मुसळधार पाऊस पडला, मोडक सागरमध्ये ८९ मिमी आणि तानसा ५५ मिमी पाऊस पडला. मध्य वैतरणा धरणात ७३ मिमी पावसानंतर २८३.७५ मीटर पाणी साठले, जे त्याच्या उपयुक्त क्षमतेच्या ९६.४५ टक्के आहे..इतर जलाशयांमध्ये, भातसा तलाव ३७ मिमी पावसानंतर १४०.९५ मीटर (९५.७१ टक्के साठवणूक) वर, तुळशी तलाव ५७ मिमी पावसानंतर १३९.३४ मीटर (१०० टक्के साठवणूक) वर आणि वेहार तलाव ६ मिमी पावसासह ८०.३३ मीटर (१०० टक्के साठवणूक) वर आहे..गणेशभक्तांनो निश्चिंत व्हा! गणरायाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर लाखोंचा जनसागर, मुंबई लोकलने आखली विशेष रणनीती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.