Mumbai Rain: काही तास महत्त्वाचे! राज्यभरात कोसळणार मुसळधार; हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

Weather Update: हवामान विभागाने रविवार (ता. ७) रोजी पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. किनारपट्टी आणि सखल भागातील रहिवाशांना, पावसाच्या चालू सरीदरम्यान खबरदारी घेण्याचे आणि सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने राज्यभरात हजेरी लावली आहे. शनिवार (ता. ६) रोजी गणेश विसर्जननिमित्त पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत होत्या. यामुळे हवामान विभागाने अलर्ट दिला असून रविवार (ता. ७) रोजी देखील असंच वातावरण राहणार असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे.

