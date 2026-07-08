Maharashtra Rain: सतर्कतेचा इशारा! महाराष्ट्रात पुढील ५ दिवस मुसळधार पावसाचा धोका; पण कुठे? हवामान विभागाने दिली मोठी अपडेट

हवामान विभागाने आज (८ जुलै) पासून पुढील पाच दिवसांसाठी मुंबई, मुंबई उपनगरे, ठाणे आणि नाशिकसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. पालघर, रायगड, नाशिक घाट, पुणे घाट आणि सातारा घाटांसाठी रेड अलर्ट जाहीर करण्यात आला आहे. मुंबईत काही मिनिटांच्या पावसानेच यंत्रणेची कसोटी घेतली. किंग सर्कल परिसरात, पाऊस सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच रस्ते पाण्याखाली गेले..परिस्थिती इतकी गंभीर झाली की, पाणी काढण्यासाठी बीएमसीला मोठे पंप तैनात करावे लागले. डांबरी रस्त्यांवर खोल खड्डेही पडल्याने रहिवाशांच्या अडचणी आणखी वाढल्या. मान्सूनने पुन्हा एकदा मुंबईच्या गतीला खीळ घातली आहे. अधूनमधून होणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली असून, सखल भागांमध्ये पाणी साचल्याने परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. नाशिकमध्ये सततच्या मुसळधार पावसामुळे गोदावरी नदीला पूर आला आहे..Mumbai Rain: माटुंग्यात भलंमोठं झाड कोसळलं, घटना कॅमेऱ्यात कैद; तर अंधेरीत फांदी पडल्याने पादचारी गंभीर जखमी.पुणे आणि रायगडमधून वाहणाऱ्या उल्हास नदीची पातळीही वाढत आहे. नदीकिनारी राहणाऱ्या रहिवाशांना सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. परिस्थिती अशी आहे की पवित्र रामकुंड पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे. घाटावर बांधलेली अनेक मंदिरे पाण्याखाली गेली आहेत. एकेकाळी भाविकांनी गजबजलेल्या पायऱ्यांवरून आता फक्त वेगाने वाहणारे पाणी दिसते. बुधवारी मुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली..कार्यालयात जाणाऱ्यांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला. मंगळवारी काहीसा दिलासा मिळाला. पालघर जिल्ह्यातील वसई-विरार रेल्वे मार्गावर आणि दक्षिण गुजरातमधील अनेक ठिकाणी पाणी साचल्यामुळे गुजरातला जाणारी लांब पल्ल्याची रेल्वे सेवा विस्कळीत झाली. सोमवारी भोर घाट विभागात झालेल्या भूस्खलनानंतर मुंबई-पुणे मार्गावरील रेल्वे सेवा देखील अद्याप पूर्णपणे पूर्ववत झालेली नाही..Mumbai Local: मुसळधार पावसाने पश्चिम रेल्वेची गती मंदावली; नालासोपारा रुळांवर पाणी, लोकल ४५ मिनिटांपर्यंत उशिराने.मुंबईला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांपैकी एक असलेले तुळसी सरोवर, पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे ओसंडून वाहत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याशी फोनवर संवाद साधला. दोन्ही राज्यांमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. केंद्र सरकारकडून सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन त्यांनी दिले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.