Mumbai Rain Update: मुंबईकरांनो सतर्क राहा! पावसाचा जोर वाढणार, आयएमडीचा अंदाज

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात मुसळधार पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. तर मागील तीन दिवसांपासून मुंबईत पावसाची संततधार कोसळत असून नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तसेच पावसाचा फटका रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीला देखील पडला आहे. यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान हवामान विभागाने बुधवार २० ऑगस्ट रोजी देखील अतिवृष्टीचा इशारा जारी केला आहे. .हवामान विभागाने (आयएमडी) दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आयएमडीने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. ठाणे, पालघर आणि रत्नागिरीलाही ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. तर रायगड बुधवारी रेड अलर्ट देण्यात आला आहे..Mhada Lottery: म्हाडाच्या घरांसाठी ऑनलाईन अर्जांचा पाऊस! ५ हजार घरांसाठी ९८७२० अर्ज, 'या' तारखेआधीच भर फॉर्म .भारतीय हवामान खात्याने मंगळवारी रेड अलर्ट जारी केला आहे, तर ताज्या सल्ल्यानुसार बुधवार, २० ऑगस्ट रोजी मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. आयएमडीने मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागात ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. ठाणे, पालघर आणि रत्नागिरीलाही ऑरेंज अलर्ट अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे, तर रायगड बुधवारी रेड अलर्ट अंतर्गत आहे. तर मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्टमध्ये येत्या काही दिवसांत शहर आणि उपनगरांमध्ये ४५-५५ किमी प्रतितास वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्यांबद्दल इशारा देण्यात आला आहे..दरम्यान, मुसळधार पावसामुळे मुंबईच्या रेल्वे नेटवर्कवर सलग दुसऱ्या दिवशीही मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सततच्या मुसळधार पावसामुळे शहरातील रेल्वे आणि रस्ते सेवा विस्कळीत झाल्या. बेट शहरात १८६.४३ मिमी, तर पूर्व उपनगरात २०८.७८ मिमी आणि पश्चिम उपनगरात २३८.१९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे..धरणांच्या पातळीत वाढमुंबईत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शहराला पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या धरणांच्या पाणी पातळीतही लक्षणीय वाढ झाली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) आकडेवारीनुसार, मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात जलाशयांमध्ये एकत्रित पाणीसाठा आता पूर्ण क्षमतेच्या ९२.४२ टक्के आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! रेल्वे सेवा विस्कळीत, अडकलेल्या प्रवाशांना पालिकेचा मदतीचा हात .१९ ऑगस्ट रोजी, बीएमसीने अहवाल दिला की या जलाशयांमध्ये एकत्रित पाणीसाठा १,३३७,६३३ दशलक्ष लिटर होता. दररोज पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमध्ये अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी तलाव यांचा समावेश आहे. महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांना भरतीच्या वेळी सावधगिरी बाळगण्याचे, पूरग्रस्त भाग टाळण्याचे आणि हवामानाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे..सध्याची पाणीसाठा पातळीतानसा ९९.२६ टक्केमोडक सागर ९१.७४ टक्केमध्य वैतरणा ९७.५१ टक्केअप्पर वैतरणा ८८.०१ टक्केभातसा ९०.८० टक्केविहार १०० टक्केतुळशी १०० टक्के..