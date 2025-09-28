महाराष्ट्राला ४ दिवस अतिवृष्टीचा धोका! मुंबईसह अन्य जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान खात्याने दिली मोठी अपडेट

मुंबई : मागील दोन दिवसांपासून राज्यभरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. आज पहाटेपासूनही मुंबईसह उपनगर जिल्ह्यात तसेच रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली. यामुळे अनेक सखल भागात पाणी साचले असून रस्ते, नदी नाल्यांनी देखील धोक्याची पातळी पार केली आहे. परिणामी नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे दिसून आहे आहे. .हवामान विभागाने आज म्हणजेच रविवार (ता. २८) रोजी रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. दरम्यान सायंकाळपासून पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असून हवामान विभागाने पुन्हा पुढील ४ दिवसांसाठी अलर्ट दिला आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पावसामुळे वाहतुकीला अडथळा, Indigo आणि Spicejet कडून सूचना जारी.हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवार २९ सप्टेंबर रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट दिला आहे. तसेच मंगळवार ३० सप्टेंबर रोजी यलो अलर्ट देण्यात आला. त्याचबरोबर १ आणि २ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड भागात ऑरेंज अलर्ट दिला असून मध्यम स्वरूपाचा पाऊस येणार अशी शक्यता वर्तवली आहे..तसेच राज्यातील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह आणि वादळी वाऱ्यांसह अति मुसळधार पाऊस कोसळणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. दरम्यान, रविवार (ता. २८) या अंदाजे पुढील चार दिवस पावसाचा जोर ओसरणार आहे. मात्र तरीही पावसाचा ऑरेंज आणि यलो अलर्ट दिला असून मुसळधार ते अतिमुसळधार सरी कोसळणार असल्याचा इशारा दिला आहे..Eknath Shinde: ग्रामीण भागात उत्तम इंटरनेट सुविधा मिळणार, बीएसएनएलचे नवीन टॉवर्स उभारणार; एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन.त्यामुळे नदीकाढ्च्या गावांना सतर्कतेचा इशारा दिला असून नागरिकांनी देखील गरज असेल तरच घराबाहेर पडा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..आतापर्यंत पडलेल्या पावसाचा अंदाज शहर आणि उपनगरातील अनेक भागात दिवसभर मध्यम ते जोरदार पाऊस पडला, सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ७७ मिमी ते १०२ मिमी पाऊस पडला. तर दिंडोशी (१०२ मिमी) आणि मालाड (१०१ मिमी) आघाडीवर होते, त्यानंतर बोरिवली (९७ मिमी), मालवणी (९५ मिमी) आणि मागाठाणे (९४ मिमी) या पश्चिम उपनगरात सर्वाधिक पाऊस पडला. .दरम्यान, पवई (८४ मिमी), मुलुंड (८० मिमी) आणि चेंबूर (७७ मिमी) या पूर्व उपनगरांमध्ये तुलनेने कमी पाऊस पडला. तर भायखळा येथे (९५ मिमी), वडाळा (८४ मिमी) आणि माटुंगा (८२ मिमी) येथे पाऊस पडला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.