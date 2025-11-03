Mumbai Rain Alert: मुंबईत पावसाची रिपरिप सुरूच, पुढील काही दिवस अलर्ट जारी; हवामान विभागाची महत्त्वाची माहिती

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात गेल्या आठवड्यापासून पाऊस कोसळत आहे. रविवारी देखील मुंबईत अनेक भागात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत होत्या. मान्सून संपला असला तरीही पाऊस कोसळत असून हा पावसाळी हंगाम पुढील चार दिवस असाच सुरु राहणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे. .आठवडाभरापासून येत असलेल्या पावसामुळे मुंबईतील कमाल तापमानातही घट झाली आहे. हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, कुलाबा येथे कमाल तापमान २७ अंश सेल्सिअस आणि सांताक्रूझमध्ये २९ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले आहे. तर मुंबईतील कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले आहे..आयुक्तांना न्यायिक अधिकार! दिव्यांगांच्या विकासासाठी कार्यप्रणाली निश्चित.अवकाळी पावसाचे कारण काय?हवामान विभागाने ८ ऑक्टोबर रोजी मान्सून परतण्याची घोषणा केली. मात्र हवामानात सतत बदल होत असल्याने, नोव्हेंबरमध्येही पाऊस कोसळत आहे. हवामानशास्त्रज्ञ राजेश कपाडिया यांच्या मते, मुंबईत पाऊस पश्चिमेकडील वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे होत आहे. हा परिणाम ६ नोव्हेंबरपर्यंत राहण्याची अपेक्षा आहे..त्याचबरोबर अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले असून ते कमी दाबाच्या पट्ट्यात रूपांतरित झाले आहे. यामुळे गेल्या आठवड्यात मुंबईत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडला आहे. तथापि, समुद्रात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याचा परिणाम आता संपला आहे. मात्र पश्चिमेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हवामानात पुन्हा बदल झाला असल्यामुळे त्याचा परिणाम आणखी काही दिवस राहणार असल्याचे हवामान शास्त्रज्ञांनी सांगितले..Mumbai News: ...तर केवळ पहिलीपासून हिंदीला विरोध! नागरिकांच्या प्रतिसादानंतर समिती अध्यक्षांची माहिती.हवामान विभागाचे म्हणणे काय?भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) म्हटले आहे की, आज सोमवार (ता. ३) रोजी सकाळच्या सुमारास मुंबईत ढगाळ वातावरण असून अनेक भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. ऑक्टोबरच्या अखेरीस सुरू झालेला अवकाळी पाऊस आता नोव्हेंबरपर्यंत वाढला आहे, मुंबई आणि जवळच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये दिवसभर हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.