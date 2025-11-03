मुंबई

Mumbai Rain Alert: मुंबईत पावसाची रिपरिप सुरूच, पुढील काही दिवस अलर्ट जारी; हवामान विभागाची महत्त्वाची माहिती

Mumbai Weather Update: हवामान विभागाने मुंबईत पुढील काही दिवस पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. यामुळे मुंबईकरांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात गेल्या आठवड्यापासून पाऊस कोसळत आहे. रविवारी देखील मुंबईत अनेक भागात पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत होत्या. मान्सून संपला असला तरीही पाऊस कोसळत असून हा पावसाळी हंगाम पुढील चार दिवस असाच सुरु राहणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे.

