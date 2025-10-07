मुंबई

Mumbai Weather Update: ढगाळ वातावरण अन् पावसाच्या सरी! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: हवामान विभागाने मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. तसेच यलो इशारा जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई : सध्या अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या शक्ती चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत आहे. यामुळे ७ ऑक्टोबरपर्यंत हवामान विभागाने किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. मागील दोन दिवसांपासून मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यात पावसाची ये-जा सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. तर आजही म्हणजेच मंगळवार (ता. ७) रोजी हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे.

