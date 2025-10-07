Mumbai Weather Update: ढगाळ वातावरण अन् पावसाच्या सरी! मुंबईसह 'या' जिल्ह्यांना हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

मुंबई : सध्या अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या शक्ती चक्रीवादळाचे संकट घोंघावत आहे. यामुळे ७ ऑक्टोबरपर्यंत हवामान विभागाने किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. मागील दोन दिवसांपासून मुंबई शहरासह उपनगर जिल्ह्यात पावसाची ये-जा सुरु असल्याचे दिसून येत आहे. तर आजही म्हणजेच मंगळवार (ता. ७) रोजी हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. .भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) अंदाजानुसार, मुंबई आणि उपनगरातील अनेक भागात रात्रभर हलक्या रिमझिम पावसामुळे मंगळवारी (ता. ७) सकाळी ढगाळ आणि दमट वातावरण दिसून आले. यामुळे ७ ऑक्टोबर रोजी मुंबई, ठाणे आणि पालघरच्या काही भागात दिवसभर हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता आहे. ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांसाठी यलो इशारा जारी करण्यात आला असून दुपारी आणि संध्याकाळी शहरात हलक्या ते मध्यम सरींची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..Mumbai Accident: मुंबईत टेम्पो ट्रॅव्हलर आणि बेस्ट बसमध्ये विचित्र अपघात! एक प्रवासी ठार, तर काही जण जखमी.दरम्यान, मुंबईत तापमान २६°C ते ३१°C दरम्यान राहण्याची अपेक्षा आहे. अनेक भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर पालघरमध्ये, आयएमडीने पावसाची शक्यता जास्त असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे नागरिकांडी योग्य काळजी घेऊनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे..इतर जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?आयएमडीच्या अंदाजानुसार, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारी जिल्ह्यांमध्ये हवामान स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. तर काही भागात ढगाळ वातावरण राहणार असून किनारी भागात उबदार आणि दमट वातावरण राहण्याची शक्यता आहे..रेल्वे स्थानकावर औषधांची दुकाने का नसतात?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.