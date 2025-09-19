मुंबई

Maharashtra Rain: पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! मुसळधारेसह भरतीचा इशारा; हवामान विभागाचा 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट

Maharashtra Weather Update: हवामान विभागाने शुक्रवारी दिवसभर आकाश ढगाळ राहण्याचा अंदात दिला असून मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तसेच नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
Mumbai Rain Update

Maharashtra Wheather Update

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : काहीशी विश्रांतीनंतर पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. गुरुवार मध्यरात्रीपासून शुक्रवार सकाळच्या सुमारास ढगांच्या गडगडाटासह पावसाच्या मुसळधार सरी कोसळत होत्या. दरम्यान, हवामान विभागाने मुंबईत पावसाची अंदाज देत परिणामी वाहतुकीला फटका बसणार असल्याची शक्यता वर्तवली आहे.

