Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट; शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार? महत्त्वाची अपडेट समोर

Mumbai Rain: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. मुंबई शहरासह उपनगरात पावसाच्या संततधार कोसळत असल्यामुळे ठिकठिकाणी पाणी साचल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. तसेच रस्ते, रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल झाले आहेत.हवामान विभागाने मुंबईत ऑरेंज अलर्ट जारी केला असून तीन दिवस मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यामुळे शाळा बंद राहणार का? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसह पालकांना पडत असून याबाबत महत्त्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. .मिळालेल्या माहितीनुसार, हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघरसह इतर भागांत पुढील काही तासांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केला आहे. तर 'स्कायमेट वेदर'च्या मुंबईत ३ ते ५ जुलै दरम्यान मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडेल आणि अनेक भागांत पावसाचे प्रमाण २०० मिमीपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे शुक्रवारी शाळा किंवा महाविद्यालये बंद राहणार का, याबाबतचा निर्णय अद्याप जाहीर झाला नसल्याची माहिती आहे..Mumbai Rain: पावसाचा फटका मुंबईकरांना! 15-20 मिनिटे उशिराने धावणाऱ्या लोकलमुळे स्टेशनवर प्रचंड गर्दी; प्रवाशांची तारांबळ.काही दिवस मुसळधारेचा इशारा'अॅक्युवेदर'च्या अंदाजानुसार, मुंबईत मुसळधार पाऊस पडत आहे. वाऱ्याचा वेग ताशी ३४ किमी असून शुक्रवारी सकाळपासून ते रविवारी दुपारपर्यंत पडणाऱ्या पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, ३ ते ५ जुलै दरम्यान मुंबईत मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडेल आणि एकापेक्षा जास्त दिवस पावसाची नोंद २०० मिमीपेक्षा अधिक असू शकते, असे स्कायमेट'ने म्हटले आहे..दरम्यान, मुंबईतील हवामान अभ्यासक ऋषिकेश आग्रे यांनी सांगितले की, ३ ते ७ जुलै हा काळ जोरदार पावसाचा असेल; ४ जुलैच्या आसपास पावसाचा जोर हळूहळू वाढेल आणि ५-६ जुलै रोजी मुंबईत पावसाचा सर्वाधिक जोर असेल. "पुढील ४-५ दिवस पावसाचा जोर सातत्याने जास्त राहील. ठाणे आणि एमएमआर (MMR) च्या अंतर्गत भागातही - जिथे आतापर्यंत कमी पाऊस झाला होता - तिथे चांगला पाऊस पडेल. पाणी साचणे आणि प्रवासात व्यत्यय येण्याची अधिक शक्यता आहे..Mumbai Heavy Rain : मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; वरळी, दादर, सायन, लोअर परळसह अनेक भाग जलमय, मध्य रेल्वे उशिराने.शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार का?हवामान विभागाकडून अत्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मात्र अद्याप मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर ठिकाणच्या शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आले नाही. या भागात 'रेड अलर्ट' जारी केल्यानंतर पालघर प्रशासनाने २ जुलै रोजी शाळा बंद ठेवल्या होत्या. तसेच, खबरदारीचा उपाय म्हणून पनवेल, उरण आणि रायगडमधील शैक्षणिक संस्थांना गुरुवारी सुट्टी जाहीर करण्यात आली होती. त्यामुळे पालकांनी सावधगिरी बाळगावी आणि बीएमसीच्या अधिकृत घोषणा, शाळांच्या व्हॉट्सॲप/एसएमएस (SMS) सूचना तसेच हवामान विभागाच्या (IMD) हवामानविषयक अद्यतनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..नवी मुंबईत दुपारच्या सत्रातील सर्व शाळांना सुट्टीनवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आज दुपारच्या सत्रातील सर्व व्यवस्थापनाचा सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तसेच सकाळचे सत्र व सर्वसाधारण सत्र सुरू असलेल्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांनी पालकांना तात्काळ सूचना देऊन सर्व विद्यार्थ्यांना केवळ पालक अथवा अधिकृत पालक प्रतिनिधी यांच्या ताब्यात सुरक्षितपणे देऊन शाळा सोडण्यात यावी, असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.