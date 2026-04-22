Mumbai Weather: मुंबईकरांना फुटणार घाम! येत्या दोन दिवसात उकाडा अन् वादळी पाऊसही; हवामान विभागाचा इशारा

मुंबई : मुंबईत सध्या उन्हाचा तडाखा जाणवत असतानाच आता मुंबईकरांना दुहेरी संकटांचा सामना करावा लागणार आहे. भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) पुढील दोन दिवस मुंबईसह ठाणे आणि पालघर परिसरात उष्ण आणि दमट हवामानासह हलक्या पावसाचा इशारा दिला आहे. यामुळे वातावरणात प्रचंड उकाडा वाढून मुंबईकरांना घाम फुटणार आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २२ आणि २३ एप्रिलला मुंबईत दुपारनंतर किंवा संध्याकाळच्या सुमारास गडगडाटासह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे; मात्र या पावसामुळे गारवा मिळण्याऐवजी आर्द्रता वाढल्याने उकाडा अधिकच त्रासदायक ठरणार आहे..२२ आणि २३ एप्रिलला पावसाच्या हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. तापमान वाढलेले नसले तरी दमटपणा जास्त असल्याने अंगाची लाहीलाही होईल. ठाणे जिल्ह्यातही पावसाची शक्यता असून हवामान ढगाळ राहील. दुपारच्या वेळी उष्ण व आर्द्रतेमुळे नागरिक त्रस्त होण्याची शक्यता आहे. तर पालघरमध्ये सुरुवातीला हवामान कोरडे असले तरी २४ तारखेपासून तिथेही पावसाच्या सरींची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..विजांसह पावसाची शक्यता!आयएमडीच्या माहितीनुसार, दिवसा कडक ऊन पडेल आणि दुपारी किंवा संध्याकाळी ढग दाटून येतील. या काळात विजांच्या कडकडाटासह काही भागात पावसाच्या सरी कोसळतील. हे हवामान पुढील दोन ते तीन दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना, हवामानाचा अंदाज घेऊनच बाहेर पडावे, असे आवाहन हवामान विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे..नागरिकांसाठी काही महत्त्वाच्या सूचनाआर्द्रता वाढल्याने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते, त्यामुळे भरपूर पाणी प्यावे.बाहेर जाताना डोक्यावर टोपी किंवा छत्रीचा वापर करा.विजांचा कडकडाट होत असताना झाडाखाली किंवा मोकळ्या मैदानात उभे राहू नका.