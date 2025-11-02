मुंबई

Mumbai Rain Alert: महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार, मुंबईसह १२ जिल्ह्यांत धो-धो कोसळणार; यलो अलर्ट जारी

Maharashtra Weather Update: हवामान विभागाने महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडताना योग्य काळजी घेऊनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे.
Maharashtra Rain Update
Maharashtra Rain UpdateESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह अनेक ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत. अशातच हवामान विभागाने राज्यभरात पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांना पुढील काही दिवस हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
maharashtra
rain
Mumbai
IMD
Weather
Raigad
meteorological department
Weather Department
warning Meteorological Department
weather forcast
Weather Update maharashtra
Maharashtra Weather Alert
Maharashtra weather update
Weather Alerts India
Indian Meteorological Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com