Mumbai Rain Alert: महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार, मुंबईसह १२ जिल्ह्यांत धो-धो कोसळणार; यलो अलर्ट जारी

मुंबई : मागील काही दिवसांपासून मुंबईसह अनेक ठिकाणी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसह अनेक नागरिकांचे हाल होत आहेत. अशातच हवामान विभागाने राज्यभरात पावसाचा अलर्ट जारी केला आहे. राज्यातील १२ जिल्ह्यांना पुढील काही दिवस हवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला आहे. .भारतीय हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांसाठी 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. यावेळी आकाश ढगाळ राहणार असून हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घराबाहेर पडताना छत्री किंवा रेनकोट घेऊनच घराबाहेर पडा, असे आवाहन केले आहे..Mumbai Morcha: विरोधकांच्या मोर्चाला भाजपचे प्रत्युत्तर, ठाकरे बंधूंवर प्रदेशाध्यक्षांचा घणाघात!.अवकाळी पावसाचे कारण काय?अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. यामुळे नैऋत्येकडील वारे भरपूर आर्द्रता आणत आहेत, ज्यामुळे पावसाची परिस्थिती निर्माण होत आहे. यामुळे मान्सून परतला असला तरीही अवकाळी पावसामुळे लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे, असे हवामान तज्ञांचे म्हणणे आहे..कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा?महाराष्ट्रातील या १२ जिल्ह्यांसाठी हा इशारा जारी करण्यात आला आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, ठाणे, रायगड, नंदुरबार, धुळे, जळगाव, पुणे, नाशिक, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या सर्व जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे येथील लोकांना सावधगिरी बाळगण्यास सांगण्यात आले आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलचा मेगाब्लॉक रद्द, कारण आलं समोर; प्रवाशांसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय .मुंबईत हवामान अंदाजआयएमडीच्या सांताक्रूझ वेधशाळेनुसार, कमाल तापमान ३३ अंश सेल्सिअस दरम्यान आहे. तर किमान तापमान २५ अंश सेल्सिअसच्या जवळपास आहे. पुढील आठवड्यात, शहरात अंशतः ते सर्वसाधारणपणे ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असून काही दिवस हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.