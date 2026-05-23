Mumbai Rain: पुढील काही तास महत्त्वाचे! मुंबईसह 'या' भागात कोसळणार मुसळधार, हवामान विभागाचा अलर्ट

मुंबई : राज्यात दिवसेंदिवस उन्हाचा कहर वाढत चालला आहे. उष्णतेच्या पाऱ्याने उच्चांक गाठला असून परिणामी नागरिकांच्या अंगाची लाहीलाही होत आहे. मात्र अशातच हवामान विभागाने उन्हाच्या झळांपासून दिलासा मिळणारी बातमी दिली आहे. पुढील काही तासांत महाराष्ट्रातील अनेक भागात पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. .भारतीय हवामान विभागाने मुंबईसह कोकणातील काही भागांत पुढील तीन तासांत हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवली आहे. मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांना यलो अलर्ट दिला असून या कालावधीत काही ठिकाणी हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे. यामुळे नागरिकांनी आवश्यक खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन हवामान विभागाकडून करण्यात आले आहे..मुंबईत ढगाळ वातावरणमुंबईसह उपनगरांमध्ये सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत मुंबईत पावसाच्या हलक्या सरी कोसळू शकतात, असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे..कोकणातील काही भागांमध्ये पावसाचे आगमनमुंबईप्रमाणे कोकणातही ढगाळ वातावरण निर्माण झाले. यामुळे कोकणातील काही भागांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळत असल्यामुळे नागरिकांना उकाड्यापासून दिलासा मिळत आहे..छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जोराचे वादळी वारेछत्रपती संभाजीनगरमध्ये अचानक जोराचे वादळी वारे वाहत असल्याची माहिती समोर आली आहे. रस्त्यांवर धुळीचे साम्राज्य पसरले असल्यामुळे मोटार सायकल चालवणे रस्त्यांवर अवघड होत असून वादळी वाऱ्यांमुळे शहरवासीयांची धावपळ होत आहे.