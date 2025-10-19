मुंबई

Mumbai Metro: मेट्रो प्रवासासाठी मिळणार फुल रेंज, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम सुटला! प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Mumbai Metro 3 WiFi Service: मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने मुंबईकरांच्या सोयीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मेट्रो प्रवासादरम्यान इंटरनेट सुविधा देण्यात येणार आहेत.
Mumbai Metro 3 WiFi Service

Mumbai Metro 3 WiFi Service

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) मुंबईकरांच्या सोयीसाठी अ‍ॅक्वा लाईन ३ सुरु केली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिकच आरामदायी होत असून वेळेतही बचत होत आहे. अशातच एमएमआरसीने प्रवाशांचा अनुभव आणखी वाढवण्यासाठी नवी सुविधा सुरू केली आहे. अ‍ॅक्वा लाईन मेट्रो ३ वर प्रवासादरम्यान इंटरनेट सुविधा देण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोयीस्कर होणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Metro
mumbai metro
Metro Station
Metro Project
MMRC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com