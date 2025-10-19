Mumbai Metro: मेट्रो प्रवासासाठी मिळणार फुल रेंज, नेटवर्कचा प्रॉब्लेम सुटला! प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशासनाचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) मुंबईकरांच्या सोयीसाठी अॅक्वा लाईन ३ सुरु केली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिकच आरामदायी होत असून वेळेतही बचत होत आहे. अशातच एमएमआरसीने प्रवाशांचा अनुभव आणखी वाढवण्यासाठी नवी सुविधा सुरू केली आहे. अॅक्वा लाईन मेट्रो ३ वर प्रवासादरम्यान इंटरनेट सुविधा देण्यात येणार आहेत. यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सोयीस्कर होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने प्रवाशांना मेट्रो अॅप्स, सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन माहिती सहजपणे मिळू शकेल यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरसीने प्रवाशांच्या सोयी आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी लक्षात घेऊन ही सुविधा लागू केली आहे. ज्यामुळे ऑनलाइन तिकीट बुकिंगसोबतच आता मोफत वाय-फाय उपलब्ध होणार आहे..Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी .मुंबई मेट्रो वाय-फाय देणारमुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने अलीकडेच व्हॉट्सअॅप तिकीटिंग सुरू केले आहे. या नवीन पर्यायामुळे प्रवाशांना त्यांच्या व्हॉट्सअॅप नंबरचा वापर करून तिकिटे बुक करता येतील, ती तिकिटे डिजिटल स्वरूपात असतील.अॅक्वा लाईनवरील प्रवाशांना मोफत वाय-फायची सुविधा देखील उपलब्ध असेल. यामुळे मेट्रोवर प्रवास करताना इंटरनेट वापरण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही..डिजिटल मेट्रोचे उद्दिष्टडिजिटल इंडिया आणि स्मार्ट सिटी मिशनची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने मुंबई मेट्रोने मोठे पाऊल उचलले आहे. मुंबई मेट्रोला डिजिटल करण्याचे उद्दिष्ट साधत, कोणत्याही समस्येच्या बाबतीत प्रवाशांनी हेल्पलाइन किंवा अॅपद्वारे त्वरित मदत घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Mumbai News: ऐन दिवाळीत व्यापाऱ्यांसह शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका! कृत्रिम फुलांची मागणी वाढली, खऱ्या फुलांच्या दरात घट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.