Mhada House Lottery: अखेर ठरलं! म्हाडाच्या ५ हजाराहून अधिक घरांची सोडत, 'या' तारखेला लागणार निकाल

मुंबई : घरांचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्य नागरिक म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या सोडतीच्या प्रतीक्षेत असतात. दरम्यान नुकतेच म्हाडा कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने सोडत जाहीर केली होती. या सोडतीसाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अर्जदारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. .म्हाडा कोकण मंडळाने ठाणे शहर व जिल्हा तसेच वसई (जि. पालघर) येथील विविध प्रकल्पांतर्गत सदनिका आणि भूखंडांच्या विक्रीसाठी सोडत जाहीर केली. यामध्ये ५३५४ सदनिका आणि ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग), कुळगाव-बदलापूर येथील ७७ भूखंडांच्या विक्री काढण्यात आली. त्यानंतर आता याबाबतची सोडतबाबत तारीख समोर आली आहे. म्हाडा कोकण मंडळाची सोडत ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ठाणे येथील डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृहात पार पडणार आहे. अशी माहिती मंडळाच्या मुख्य अधिकारी श्रीमती रेवती गायकर यांनी दिली. याबाबतचे वेळापत्रक देखील जाहीर केले आहे..Navi Mumbai Airport: अदाणींकडून नवी मुंबई विमानतळ्याच्या कामाचा आढावा, संकेतस्थळांवर झळकणार नवी मुंबईचे नाव .वेळापत्रक१ ऑक्टोबर २०२५, सायं. ६.०० वा. – स्वीकृत अर्जांची प्रारूप यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध.३ ऑक्टोबर २०२५, सायं. ६.०० वा. पर्यंत – ऑनलाईन दावे व हरकती नोंदविण्याची मुदत.९ ऑक्टोबर २०२५, सायं. ६.०० वा. – अंतिम यादी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध.११ ऑक्टोबर २०२५ – संगणकीय सोडत व निकाल जाहीर..सोडतीचे घटकसर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत – ५६५ सदनिकाएकात्मिक शहर गृहनिर्माण योजना – ३००२ सदनिकाम्हाडा कोकण मंडळ गृहनिर्माण योजना व विखुरलेल्या सदनिका – १७४६ सदनिकापरवडणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत – ४१ सदनिकाभूखंड विक्रीसाठी – ७७ भूखंड.Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना.दरम्यान, या सोडतीसाठी तब्बल १,८४,९९४ अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी १,५८,४२४ अर्ज अनामत रकमेसह वैध ठरले आहेत. तसेच सोडतीचे निकाल आणि प्रतीक्षा यादीतील नावे देखील म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://housing.mhada.gov.in) प्रसिद्ध केली जाणार आहेत.