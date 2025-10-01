मुंबई

Mhada House Lottery: अखेर ठरलं! म्हाडाच्या ५ हजाराहून अधिक घरांची सोडत, 'या' तारखेला लागणार निकाल

Mhada Konkan Mandal Lottery: म्हाडा कोकण मंडळाने ५ हजाराहून अधिक घरांची सोडत जाहीर केली होती. त्या घरांच्या सोडतीबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
Mhada

Mhada

esakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : घरांचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्य नागरिक म्हाडा किंवा सिडकोकडून निघणाऱ्या सोडतीच्या प्रतीक्षेत असतात. दरम्यान नुकतेच म्हाडा कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने सोडत जाहीर केली होती. या सोडतीसाठी नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून अर्जदारांसाठी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
mhada
Mhada homes
Mhada Projects
MHADA housing lottery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com