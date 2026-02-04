मुंबई
MHADA House: किंमत फक्त ३० लाख अन्..., मुंबईत स्वतःच घर घेण्याची मोठी संधी! म्हाडाकडून घरांची विक्री; अर्ज कसा करायचा?
Mumbai Mhada House Sell: म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या १२० सदनिकांची विक्री केली जाणार आहे. प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील विविध वसाहतींमधील १२० सदनिका ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यानुसार म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया गुरुवार ५ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे.