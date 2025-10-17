मुंबई

मुंबईला नवी ओळख मिळणार! देशाची “कोस्टल कॅपिटल” बनवण्यासाठी म्हाडाचं मोठं पाऊल, १४० एकरवर मेगा प्रकल्प उभारणार

MHADA Bandra Creek Project: मुंबई देशाची जलसमुद्रकिनारी राजधानी बनणार आहे. यासाठी म्हाडाने पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले आहे. म्हाडाने एक महत्त्वकांशी प्रकल्प हाती घेतला आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मुंबईला देशाची जलसमुद्राची राजधानी म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत आहे. वांद्रे पुनर्विकासाजवळील सुमारे १४० एकर जमीन म्हाडा वॉटरफ्रंट म्हणून विकसित करेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला "वांद्रे खाडी" असे नाव देण्यात आले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी वांद्रे खाडीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला.

