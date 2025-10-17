मुंबईला नवी ओळख मिळणार! देशाची “कोस्टल कॅपिटल” बनवण्यासाठी म्हाडाचं मोठं पाऊल, १४० एकरवर मेगा प्रकल्प उभारणार

मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) मुंबईला देशाची जलसमुद्राची राजधानी म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलत आहे. वांद्रे पुनर्विकासाजवळील सुमारे १४० एकर जमीन म्हाडा वॉटरफ्रंट म्हणून विकसित करेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला "वांद्रे खाडी" असे नाव देण्यात आले आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनी वांद्रे खाडीवरील अहवाल प्रसिद्ध केला. .लाईटहाऊस लक्झरी आणि सीआरई मॅट्रिक्सच्या मिळालेल्या अहवालानुसार, वांद्रे खाडी परिसरात अंदाजे ८ दशलक्ष चौरस फूट प्रीमियम निवासी आणि किरकोळ जागा विकसित केली जाईल. या क्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी. कोस्टल रोड, वांद्रे-वरळी सी लिंक, बुलेट ट्रेन, बीकेसी आणि महामार्गांशी कनेक्टिव्हिटी वांद्रे खाडीच्या विकासासाठी प्रचंड क्षमता देते..Thane News: ऑनलाइन कामाचा बोजा! शिक्षकांवरील ताण कमी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्या मते, क्लस्टर योजनेअंतर्गत वांद्रे खाडीचा विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. केवळ घरेच नाही तर येथील नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवल्या जातील. हिरानंदानी ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, हे स्थान त्याच्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीमुळे खूप महत्वाचे आहे. हा परिसर मुंबईचा पुढील प्रीमियम क्षेत्र असेल..सीआरई मॅट्रिक्सचे सीईओ अभिषेक गुप्ता यांच्या मते, मर्यादित पुरवठा, वाढती मागणी आणि अतुलनीय पायाभूत सुविधांमुळे येथे गुंतवणूक करणे खूप फायदेशीर ठरेल. क्लस्टर योजनेअंतर्गत, स्थानिक लोकांना मोफत घरे दिली जातील. त्यानंतर, उर्वरित जमीन खाजगी कंपन्यांद्वारे विकसित करण्याची योजना आखली जात आहे..Thane News: ऑनलाइन कामाचा बोजा! शिक्षकांवरील ताण कमी करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.