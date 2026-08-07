मुंबई

MHADA Lottery: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळणार! म्हाडा मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार; नवीन लॉटरी कधी निघणार? तारीख समोर

Mhada Lottery 2027: म्हाडा येत्या काळात मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार आहे. यामुळे सर्वसामान्यांना मुंबईत हक्काचं घर घेणं शक्य होणार आहे.
Mhada Lottery 2027

Mhada Lottery 2027

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने लॉटरीची सोडत काढली आणि अनेकांच्या स्वप्नातील घराचा दरवाजा उघडला. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० घरांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या लॉटरीला तब्बल ७५ हजार १२७अर्ज आले होते. म्हाडाच्या या सोडतनंतर आता पुढील लॉटरी कधी निघणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात होता. यावर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

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