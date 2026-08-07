MHADA Lottery: सर्वसामान्यांना हक्काचं घर मिळणार! म्हाडा मुंबईत साडेसात लाख घरं बांधणार; नवीन लॉटरी कधी निघणार? तारीख समोर

मुंबई : सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाने लॉटरीची सोडत काढली आणि अनेकांच्या स्वप्नातील घराचा दरवाजा उघडला. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने २,६४० घरांच्या विक्रीसाठी काढलेल्या लॉटरीला तब्बल ७५ हजार १२७अर्ज आले होते. म्हाडाच्या या सोडतनंतर आता पुढील लॉटरी कधी निघणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात होता. यावर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे. .म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या लॉटरीत कुणी पहिल्याच प्रयत्नात विजेते ठरले, तर कुणाला दशकभरात शंभरहून अधिक अर्ज भरल्यानंतर विजेता म्हणून बहुमान मिळाला. मुंबई महापौर रितू तावडे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, पालकमंत्री मंगलप्रभाग लोढा, यांच्या हस्ते लॉटरीची सोडत काढण्यात आली. या कार्यक्रमात म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी म्हाडाची पुढील घरांची लॉटरी ही जानेवारी २०२७ मध्ये जाहीर करणार, अशी घोषणा केली आहे..या लॉटरीत उपाध्यक्षांनी म्हटले की, म्हाडाच्या २,६४० घरांच्या लॉटरीस काही कारणामुळे उशीर झाला. मात्र म्हाडाची लॉटरी नेहमीच नियमित प्रक्रिया राहिल्याचे स्पष्ट केले. तसेच सध्याच्या म्हाडाच्या २ हजार ६४० घरांच्या लॉटरीसाठी ७५ हजारहून अधिक अर्ज दाखल केले होते. या लॉटरीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी १४५,, अल्प उत्पन्न गटासाठी ८५६, मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७९८ तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ८४१ घरांचा समावेश होता. या सर्व घरांना मोठा नागरिकांनी दिलेला मोठा प्रतिसाद पाहता आता म्हाडाच्या माध्यमातूनच तब्बल साडेसात लाख घरे ही बांधली जाणार आहेत..पुढील वर्षी म्हणजेच २०२७ जानेवारीमध्ये म्हाडाची पुढील लॉटरी काढली जाणार आहे. तसेच येत्या काळात महामुंबई क्षेत्रात म्हाडा तब्बल साडेसात लाख घरे उभारणार आहे. याशिवाय म्हाडाकडून नागरिकांच्या सोयीसाठी भाडेतत्त्वावर घरे देण्याची नवी संकल्पना राबवली जात असून लवकरच त्यासाठी स्वतंत्र रेंटल हाऊसिंग पोर्टल सुरू केले जाणार असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले..१२ वर्षांची प्रतीक्षा आणि १०० अर्जखासगी विकसकाकडे घर घेणे शक्य नसल्याने गेल्या १२ वर्षापासून प्रत्येक लॉटरीला अर्ज भरायचो, पण प्रत्येक वेळी पदरी निराशाच पडत होती, मात्र म्हाडाच्याच माध्यमातून घर घ्यायचे ही इच्छा प्रबळ होती. ती आज पूर्ण झाल्याची भावना नितीन कंदले या विजेत्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी मला १२ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली आणि शंभर अर्ज भरावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.