मुंबई

Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांना नोंदणी शुल्क माफ, जोगेश्वरीच्या पुनर्विकसित सदनिकांसाठी दिलासा

Mhada Redeveloped Flats: म्हाडाकडून जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. येथील सदनिका करारनामाचे नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.
Mhada

Mhada

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार नव्याने उभा राहणाऱ्या पुनर्विकसित इमारतीत रहिवाशांना वाढीव क्षेत्रफळाच्या सदनिका दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार कायमस्वरूपी पर्यायी सदनिका करारनामा करताना मुद्रांक शुल्क विभागाकडून लावले जाणारे दीड-दोन लाख रुपयांचे शुल्क माफ होणार आहे. नाममात्र शुल्क घेऊन नोंदणी केली जाणार आहे. त्याबाबत प्रस्ताव म्हाडाने महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क विभाग पुणे यांना दिला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे.

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