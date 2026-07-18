Mhada: म्हाडाकडून रहिवाशांना नोंदणी शुल्क माफ, जोगेश्वरीच्या पुनर्विकसित सदनिकांसाठी दिलासा

मुंबई : जोगेश्वरीच्या पीएमजीपी वसाहतीचा म्हाडाकडून पुनर्विकास केला जाणार आहे. त्यानुसार नव्याने उभा राहणाऱ्या पुनर्विकसित इमारतीत रहिवाशांना वाढीव क्षेत्रफळाच्या सदनिका दिल्या जाणार आहेत. त्यानुसार कायमस्वरूपी पर्यायी सदनिका करारनामा करताना मुद्रांक शुल्क विभागाकडून लावले जाणारे दीड-दोन लाख रुपयांचे शुल्क माफ होणार आहे. नाममात्र शुल्क घेऊन नोंदणी केली जाणार आहे. त्याबाबत प्रस्ताव म्हाडाने महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क विभाग पुणे यांना दिला आहे. त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळणार आहे..पीएमजीपी वसाहतीत चार मजली १७ इमारती असून त्यामध्ये १४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळे आहेत. या इमारती मोडकळीस आल्याने २७ हजार ६२५ चौरस मीटर भूखंडावर असलेल्या या वसाहतीचा राज्य सरकारच्या मंजुरीने म्हाडा पूर्णविकास म्हाडा करणार आहे..Mumbai News: स्पष्ट नियमांअभावी अंतर्गत रचनेत बदल, धोरण ठरवण्याचे न्यायालयाचे आदेश.दरम्यान, रहिवाशांना कायमस्वरूपी पर्यायी सदनिका देण्याबाबतचा करारनामा करताना एक-दीड लाख रुपये नोंदणी शुल्क लागू शकते. त्याचा रहिवाशांवर भार पडू नये म्हणून म्हाडाने हे शुल्क माफ करावे किंवा सवलत द्यावी म्हणून प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार त्याबाबतचा प्रस्ताव महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क विभाग पुणे यांना दिला होता. त्याबाबत संबंधित विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून अंधेरी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडून अहवाल मागवला होता. तोही सकारात्मक दिला असल्याचे म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले..तसेच मुद्रांक महानिरीक्षकाकडून महसूल विभागाला प्रस्ताव जाणार आहे. त्यावर सकारात्मक निर्णय व्हावा म्हणून म्हाडा पाठपुरावा करीत असल्याचे म्हाडाच्या संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट सांगितले. पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा करीत असून याचा फायदा ९८४ गाळेधारकांना होणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी रविवार त्रासदायक ठरणार! लोकल सेवा बंद, मेल-एक्सप्रेसवरही परिणाम; कोणत्या मार्गावर? .पाचशे ते एक हजार रुपये शुल्कपीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा करीत आहे. सरकारी प्राधिकरण असल्याने त्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून पाचशे-एक हजार रुपये एवढ्या नोंदणी शुल्कात नोंदणी करार केला जाऊ शकतो. याचा थेट लाभ ९४२ निवासी व ४२ अनिवासी अशा एकूण ९८४ गाळेधारकांना होणार आहे; पण त्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतरच मूर्त स्वरूप येऊ शकणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.