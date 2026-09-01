मुंबई

Milk Price Hike: मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री, दूध दरात ९ रुपयांची वाढ; आजपासून नवे दर लागू

Mumbai Milk Rate Rising : दूध दरात ९ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून आजपासून नवे दर लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री बसत आहे.
Milk Price Hike

Milk Price Hike

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : सप्टेंबर महिना सुरू झाला असून महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईकरांना महागाईचा मोठा फटका बसला आहे. मुंबईत म्हशीच्या दुधाच्या दरात प्रति लिटर ९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे सुट्या दुधाचे दर ९३ रुपयांवरून १०२ रुपये लिटर इतके झाले असून यामुळे ऐन सणासुदीच्या कालावधीत सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसली आहे.

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