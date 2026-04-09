राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यावर आमदार निवासात राहण्याची वेळ, सव्वा वर्षापासून अधिकृत निवासस्थानाच्या प्रतीक्षेत

सदानंद पाटील, मुंबई : राज्याच्या मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्र्यांना शासकीय बंगले आणि आलिशान निवासस्थाने उपलब्ध असताना, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांना मात्र गेल्या सव्वा वर्षांपासून मंत्र्याच्या अधिकृत निवासस्थानासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. मकरंद पाटील सध्या 'आकाशवाणी आमदार निवासा'तील १२० क्रमांकाच्या सदनिकेतून आपला प्रशासकीय कारभार पाहत आहेत. Minister Still Waiting for Official Residence.मंत्री मकरंद पाटील यांच्याकडे राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाची जबाबदारी आहे. एका मंत्र्यालाच हक्काच्या निवासासाठी ताटकळत राहावे लागत असल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सव्वा वर्ष झालं तरी त्यांना मंत्र्यांसाठी असलेलं अधिकृत निवासस्थान मिळालेलं नाही..नीलेश लंकेंनी न्यायालयीन लढाईसुद्धा जिंकली, सुजय विखे पाटलांना दणका.मंत्र्यांना निवासस्थान आणि कार्यालयवाटपाची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाची आहे. तर दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे. मात्र, पाटील यांना निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात हे विभाग अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. पाटील यांना मंजूर 'सुरूची' इमारतीतील सदनिका दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकली आहे. सूत्रांनुसार, संबंधित कंत्राटदाराचे बिल थकल्याने हे काम रखडले आहे..याबाबत मंत्री पाटील यांची प्रतिक्रिया घेण्यासाठी संपर्क केला असता, तो होऊ शकला नाही. मुख्य अभियंता (प्रेसिडेन्सी विभाग) प्रज्ञा वाळके यांनी सांगितले, की मंत्री पाटील यांना 'सुरूची' इमारतीतील सदनिका दिली आहे. ती ताब्यात मिळण्यास विलंब झाला असला, तरी दुरुस्तीचे कामानंतर लवकरच या सदनिकेचा ताबा मंत्र्यांकडे दिला जाईल.