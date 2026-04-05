निधी मंजुरीसाठी मागितली लाच, ६ लाखांची रोकड स्वीकारताना मंत्रालयातला अधिकारी अडकला सापळ्यात; खारघरमध्ये रंगेहाथ पकडलं

मंत्रालयात नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयातील लिपिकानं २५ हजारांची लाच घेतल्याचा प्रकार घडल्यानंतर मंत्रालयातील लाचखोरीचा मुद्दा समोर आला होता. यानंतर आता मंत्रालयातल्याच एका अधिकाऱ्याला एसीबीने लाच घेताना अटक केलीय. खारघर परिसरात लाखोंची लाच घेताना अधिकाऱ्याला रंगेहाथ पकडण्यात आलंय. निधी मंजूर करून घेण्यासाठी त्याने लाचेची मागणी केली होती अशी तक्रार एसीबीकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचून लाचखोर अधिकाऱ्याला अटक केली. Maharashtra officer caught red handed with cash during ACB operation.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मंत्रालयातून निधी मंजूर करून घेण्यासाठी अधिकारी विलास लाड याने लाच मागितली होती. या प्रकरणी एसीबीकडे तक्रार केल्यानंतर सापळा रचण्यात आला होता. खारघर परिसरात एसीबीने अधिकारी विलास लाड याला ६ लाख ३७ हजारांची लाच घेताना पकडलं. मंत्रालयातील कामासाठी लाच घेताना अधिकाऱ्याला अटक झाल्याची ही दुसरी घटना असून यामुळे खळबळ उडाली आहे..विहीर रस्त्याच्या मधोमध, कठडा मोठा असता तर दुर्घटना टळली असती; CM फडणवीसांनी दुर्घटनेवर व्यक्त केलं दु:ख.विलास लाड हा अर्थ व नियोजन विभागातील कक्ष अधिकारी म्हणून हा कार्यरत आहे. त्याने निधी मंजूर करून घेण्यासाठी त्याने लाखो रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. मंत्रालयातल्या कामासाठी लाच घेण्याचा प्रयत्न केल्याचं हे दुसरं प्रकरण आहे. अर्थ व नियोजन विभाग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या खात्या अंतर्गत येतो.