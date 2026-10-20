ना कोणता आजार, ना प्रकृतीची तक्रार! गरबा खेळताना ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू; छातीत अचानक कळ आली अन्...

भाईंदर : मीरा रोड नवरात्रोत्सवाला गालबोट लावणारी घटना घडली आहे. गरबा-दांडिया खेळत असताना एका तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. नवरात्रोत्सवात गरबा खेळत असताना हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे तरुणाचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे मीरा-भाईंदर परिसरातून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरा रोड येथे आयोजित लोटस नवरात्रोत्सवात ही हृदयद्रावक घटना घडली आहे. नवरात्रोत्सवनिमित्त या ठिकाणी गरबा-दांडिया आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मीत रुपडा (वय ३०) नवरात्रोत्सवात गरबा खेळण्यासाठी गेला होता. दांडिया खेळत असताना अचानक त्याच्या छातीत दुखू लागल्यानंतर तो अचानक खाली कोसळला..Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली.या घटनेनंतर मीत रुपडा याला तातडीने नजीकच्या भाईंदर येथील तुंगा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. तथापि, मीतचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याची माहिती भाईंदर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोनलकर यांनी दिली आहे. या मृत्यू प्रकरणी भाईंदर पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..नेमके काय घडले?भाईंदर पश्चिम येथील शिवसेना गल्लीत पूनम अपार्टमेंटमध्ये मीत त्याच्या आई-वडिलांसह राहत होता. रविवार (ता.१८) रोजी रात्री भाईंदर पश्चिम येथील भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी आयोजित केलेल्या लोटस नवरात्रोत्सवात मीत गरबा खेळण्यासाठी गेला होता. यावेळी दांडिया खेळत असताना अचानक त्याच्या छातीत दुखू लागले, ज्यामुळे तो खाली कोसळला. यानंतर त्याला रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता रात्री ११ वाजून ३० मिनिटांच्या सुमारास त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..Pradeep Purnekar Case: टल्ली, पपलूच्या कोठडीत तीन दिवसांची वाढ, गुन्ह्यातील शस्त्रे, हेल्मेटचा शोध; तपासातील गोपनीय नोंदीने चर्चेला उधाण.प्रकृती ठणठणीत, कोणताही आजार नव्हतामीत रुपडा रिअल इस्टेट व्यवसायात कार्यरत होता. त्याची प्रकृती ठणठणीत असून त्याला कोणाही आजार किंवा त्रास नव्हता. मात्र गरबा खेळताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूमुळे कुटुंबियांसह मित्रपरिवाराला धक्का बसला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.